熊黛林完美甩肉現身百日宴 雙胞胎女兒姓名終於曝光！

熊黛林夫妻倆今為一雙女兒舉辦百日宴，她亮麗登場，身材恢復得相當好。(取材自熊黛林微博、新浪娛樂微博)

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中時電子報

模特兒出身的女星熊黛林，昔日最知名的莫過於跟天王郭富城的一段情，然事過境遷，兩人分手後各自嫁娶，郭富城婚後升格當爸，舊愛熊黛林不落人後，不僅嫁給了多金尪郭可頌，還在今年4月給老公一口氣添了一對雙胞胎女兒，夫家對此相當開心，老公更是從愛妻懷孕期間到產後，祭出最高檔待遇照顧老婆，讓熊黛林多次笑稱自己「嫁對人」。

熊黛林夫妻在百日宴上，公布女兒們的英文名字。(取材自新浪娛樂微博)

時間過得很快，熊黛林的一雙寶貝女兒，在今天舉辦百日宴，據《新浪娛樂》報導，今天熊黛林夫妻倆為愛女舉辦百日宴，現場以粉紅色做為主色調，布滿粉紅色氣球，相當夢幻，而百日宴會場也眾星雲集，包含郭可頌姊姊郭可盈夫妻檔、楊千樺老公丁子高、甄子丹老婆汪詩詩等，都到場祝賀同歡。

至於產後一直擔心水腫、長肉難消的熊黛林，今天則穿著艷紅洋裝亮麗登場，無論氣色或是身材看起來都相當完美，看起來狀態恢復得相當好，夫妻倆也在百日宴上開心宣布已給女兒們取好了英文名字，分別叫做Kaylor和Lyvi，還做了Q版立牌，上頭寫著「congratulations to our princesss!」，直呼寶貝們是「小公主」，對女兒的寵愛溢於言表。

(中時電子報)

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