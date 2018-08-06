《中時晚間快報》賴揆依洛桑協議 中華台北參奧

2018年08月06日 17:47 中時電子報 綜合報導

◎賴揆依洛桑協議 中華台北參奧

前奧運國手紀政推動東奧正名公投，引發中共反彈，行政院長賴清德今天表示，根據「洛桑協議」台灣的名稱是中華台北，相信很多人不滿意但是目前的狀況是這樣，選手參賽權政府要保護住；至於民間力推正名，政府抱持尊重立場。

◎台灣中年人 過半數腰圍超標

7年前台灣爆發塑化劑事件，消基會代理消費者提出國內首件食品安全團體求償訴訟，向昱伸香料、賓漢香料公司等25家廠商求償共24億元，高院判決廠商須賠償消費者395萬多元，消基會對賠償金額及判決免賠廠商部分提起上訴，最高法院駁回定讞。

◎印尼龍目島強震 台遊客平安

印尼龍目島5日傍晚發生芮氏規模6.9淺層強震，國家災害管理局6日表示，目前已知142人不幸喪生，另有200餘人受傷，數千房屋損壞嚴重。預計罹難人數還會進一步上升。由印尼多個部門組成的聯合救援隊正緊急撤離災民和展開其他應急行動。

◎神似金城武 林隆璇培訓「三高」新人

台大畢業、曾擔任英國跨界美聲天王羅素華生演唱會和聲的歌壇新人楊影，被製作人林隆璇賞識，認為他有著林志炫清亮嗓音加上激似金城武的明星臉，而簽下他，經過音樂創作、戲劇肢體等2年培訓，再度獲得電影導演馮光偉青睞，不但在電影《台北我愛你》飾演懷才不遇的攝影師，更為電影創作、演唱同名主題曲，讓他一出道就登上大螢幕，同時大展歌喉。

(中時電子報)