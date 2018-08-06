凱旋青年夜市熱鬧滾滾 大放送折價券、烤乳豬

2018年08月06日 17:54 中時 柯宗緯

高市經發局5日推廣特色傳統市集，前往凱旋青年夜市行銷，現場擺放人氣美食餐桌宴。（柯宗緯攝）

凱旋青年夜市今年4月開幕以來，假日遊客穩定，約有1萬人潮。（柯宗緯攝）

凱旋青年夜市今年4月開幕以來，假日遊客穩定，約有1萬人潮。（柯宗緯攝）

鳳山青年夜市今年4月轉戰凱旋夜市重新開幕，假日約萬人湧入。高市經發局為推廣特色傳統市集、提升在地美食知名度，5日特別於「凱旋青年夜市」舉辦創意行銷活動，現場還擺設「人氣美食餐桌宴」，並大放送折價券、烤乳豬，成功炒熱買氣。

不過，近日盛傳有攤商打算集結於鳳山原址重起爐灶。對此，凱旋青年夜市管委會要消費者認明唯一「青年品牌」合法夜市；高市府也駁斥，鳳山原址違法不得再經營。

經發局長李怡德表示，傳統市集與夜市彌漫濃厚人情味，是現代化超市無法比擬，市府5年來透過創意市集行銷活動，讓民眾對高雄獨特夜市、攤販集中場留下美好深刻印象，相信在地美食絕對有實力，吸引更多國際觀光人潮。

「凱旋青年夜市」現有250個攤位，多為鳳山老字號青年夜市進駐。5日晚間經發局特別擺設「人氣美食餐桌宴」，展示尚蜂豆乳雞、霞姊碳烤、不一樣滷鴨血等排隊名食，還邀來藝人白雲與「叫賣哥」主持，現場發放限量美食折價券，及推出打卡送烤乳豬等好禮。

(中時 )