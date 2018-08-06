凱旋青年夜市熱鬧滾滾 大放送折價券、烤乳豬

高市經發局5日推廣特色傳統市集，前往凱旋青年夜市行銷，現場擺放人氣美食餐桌宴。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
高市經發局5日推廣特色傳統市集，前往凱旋青年夜市行銷，現場擺放人氣美食餐桌宴。（柯宗緯攝）
凱旋青年夜市今年4月開幕以來，假日遊客穩定，約有1萬人潮。（柯宗緯攝）
凱旋青年夜市今年4月開幕以來，假日遊客穩定，約有1萬人潮。（柯宗緯攝）

鳳山青年夜市今年4月轉戰凱旋夜市重新開幕，假日約萬人湧入。高市經發局為推廣特色傳統市集、提升在地美食知名度，5日特別於「凱旋青年夜市」舉辦創意行銷活動，現場還擺設「人氣美食餐桌宴」，並大放送折價券、烤乳豬，成功炒熱買氣。

不過，近日盛傳有攤商打算集結於鳳山原址重起爐灶。對此，凱旋青年夜市管委會要消費者認明唯一「青年品牌」合法夜市；高市府也駁斥，鳳山原址違法不得再經營。

經發局長李怡德表示，傳統市集與夜市彌漫濃厚人情味，是現代化超市無法比擬，市府5年來透過創意市集行銷活動，讓民眾對高雄獨特夜市、攤販集中場留下美好深刻印象，相信在地美食絕對有實力，吸引更多國際觀光人潮。

「凱旋青年夜市」現有250個攤位，多為鳳山老字號青年夜市進駐。5日晚間經發局特別擺設「人氣美食餐桌宴」，展示尚蜂豆乳雞、霞姊碳烤、不一樣滷鴨血等排隊名食，還邀來藝人白雲與「叫賣哥」主持，現場發放限量美食折價券，及推出打卡送烤乳豬等好禮。

(中時 )

爸爸洗澡發出「噗噗」聲 小寶寶… 宜梧滯洪池徵名 打造雲林特色景…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。