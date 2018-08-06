宜梧滯洪池徵名 打造雲林特色景點

雲林縣政府舉辦宜梧滯洪池徵名活動，行銷口湖新景點。（張朝欣攝）

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口湖鄉宜梧滯洪池經過5年營造，衍生出豐富自然生態，今年端午節雲林首屆龍舟賽在此登場，讓全台看見這處海角祕境的美麗，雲林縣政府6日舉辦滯洪池命名活動，並將在18日舉辦情人節系列活動，打造1處雲林特色景點。

宜梧滯洪池的前身為台糖宜梧農場，1986年韋恩颱風來襲，地層下陷加上海水倒灌，農場因而長年積水不退，成為無法耕種的溼地，經雲林縣政府爭取經費改建為滯洪池，不但讓民眾免於水患之苦，更創造了1處生態園區。

為打響宜梧滯洪池名氣，雲林縣政府6日舉辦「宜梧滯洪池命名暨情人節系列活動」記者會，由縣長李進勇、口湖鄉長林哲凌宣布活動起跑，即日起至8月21日邀請各界投件，一起發揮創意為宜梧滯洪池取個最優美好記的名字。

李進勇表示，宜梧滯洪池被譽為「雲林版日月潭」，是雲林縣最具規模的滯洪池，近年來經縣府與鄉公所合力整頓，讓滯洪池不只有蓄水功能，也是雲林自然生態地標，吸引電影《大佛普拉斯》取景，成為民眾打卡的夯點。

林哲凌說，為介紹滯洪池黃昏美景給更多遊客，本月18日下午3點起，將於滯洪池碼頭區舉辦浪漫七夕湖畔音樂會，結合音樂與美景，在現場安排情歌演唱與愛情市集，並由專業攝影團隊為情侶拍下最美麗的畫面，與大家歡度仲夏夜情人節。

(中時 )

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