清末軟身神尊藏身集雅軒閣樓 一度被誤認為玩偶

清末「田都元帥」軟身神尊一度被誤認為玩偶。（張朝欣攝）

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百年歷史的北港鎮「集雅軒」北管曲館日前整理閣樓發現一尊活動式木偶，經雲科大文化資產維護系教授鑑定，確定是清末古物「田都元帥」軟身神尊，活動式設計相當罕見，由於其手腳已毀損，將展開修復永續傳承。

集雅軒為北管支系，創於清咸豐3年(1853年)，日據時期及光復後因應地方迎神賽會需求，盛極一時，為北港鎮現存少數的傳統樂團之一，館內保有西秦王爺泥塑神像、笨北港集雅軒繡製綵旗、督隊旗、弔喪旗等諸多文物。

日前集雅軒總幹事吳登興整理集雅軒閣樓，發現一尊手腳可活動的木偶，原本以為是早年孩童的玩偶，但仔細一看可發現許多細膩之處，經雲林科大文化資產維護系傳老師楊紹鑫根據雕工判斷，應是具有悠久歷史的軟身「田都元帥」。

吳登興為了確定神尊年份，再委託文化資產維護系主任曾永寬進行科學檢驗，最後證實其頭部與身體部位漆層含大量鉛、硫，為清代慣用的礦物彩顏料，加上活動部位使用銅線、竹釘，而非現代的鐵線、鐵釘不同，證實為清末古物，至少有百年歷史。

雲科大文化資產維護系專案研究助理邱彥翔表示，這尊軟身「田都元帥」神尊，應是集雅軒外出表演時隨團供奉的神尊，由於經常搬動導致手腳鬆脫、頭部與身體也有多處損傷，但仍可看出其精緻的雕工，極具保存價值。

(中時 )

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