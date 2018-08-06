大灣草圳首部曲活水飛輪今啟用 打造戶外健森房

全聯慶祥慈善事業基金會創辦人林敏雄（中）昨在大安森林公園，與福利熊（右）、熊讚（左）體驗「活水飛輪」。（鄧博仁攝）

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全聯慶祥慈善事業基金會創辦人林敏雄（右2）和台北市長柯文哲（左2）今在福利熊（右）、熊讚（左）試騎「活水飛輪」。（鄧博仁攝）
騎活水飛輪時，掃QR Code可選擇3分鐘衝刺、不限時耐力或1對1對戰。（鄧博仁攝）
活水飛輪共有20台，以「健森房」為概念設計。（鄧博仁攝）
大安森林公園之友基金會、全聯慶祥慈善事業基金會主辦，與台北市政府一起推動的「大灣草圳」計畫今揭幕。（鄧博仁攝）
德國紅點設計獎的團隊打造8座「豆娘」形象防蚊液站，全聯慶祥慈善事業基金會創辦人林敏雄（右）和台北市長柯文哲（左）今試噴新萬仁捐贈的防蚊液。（鄧博仁攝）

大安森林公園之友基金會、全聯慶祥慈善事業基金會主辦，與台北市政府一起推動的「大灣草圳」計畫，7月完成首部曲「活水飛輪」，昨（6日）在大安森林公園啟用供市民免費體驗，吸引兩大吉祥物福利熊和熊讚搶先PK，畫面超萌趣。

活水飛輪共有20台，以「健森房」為概念設計，掃QR Code就可3分鐘衝刺、不限時耐力或1對1對戰，踩踏運動時可記錄個人活水量，帶動地底水撲滿的水循環，利用雨水和人力活化水質、友善生態。

大安森林公園之友基金會董事長暨全聯慶祥慈善事業基金會創辦人林敏雄表示，大安森林公園之友基金會2013年起從日本請來樹醫生為樹木健檢，且進行生態驅蚊、螢火蟲復育。今年更邀獲得德國紅點設計獎的團隊打造8座「豆娘」形象防蚊液站，由新萬仁捐贈1年份防蚊液，此外，還資助猛禽協會在大安森林公園內記錄直播繁殖二級保育類的鳳頭蒼鷹等，不只自然生態回歸，民眾在運動之餘也可安心休憩、野餐。

台北市長柯文哲期望讓大安森林公園成為台北市公園的模範，並藉由大安森林公園大灣草圳等成功經驗，擴及各大公園改造，打破台北給人水泥城市的印象，讓台北成為花園城市。

(中時 )

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