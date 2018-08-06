摩鐵下藥輪姦酒店妹 6惡狼落網送辦

2018年08月06日 18:10 中時 盧金足

一名由外縣市來台中討生活的酒店小姐，到西屯區一家酒店才上班兩個月，7月底遭到30歲自稱黑道大哥的魏姓男子，夥同5名小弟在席間對她猛灌黃湯，還將她帶到摩鐵伸出魔爪，酒店小姐泣訴被強灌安眠藥，慘遭輪姦及強逼口交、手淫，還逼問提款卡密碼，盜領5萬6000元，被拘禁長達12小時候才逃出報案，警方逮捕涉案的6名嫌犯依強制性交、強盜罪嫌移送，法院審理後，魏姓主嫌等5人聲押獲准，1人交保。

酒店妹悲歌！這起發生在7月28日的酒店妹疑遭性侵案，自稱黑道大哥的魏姓男子，與其他5名20多歲的小弟搭乘4輛自小客車到台中市某間酒店開包廂消費，對其中1名坐檯陪酒的酒店妹輪番灌酒，見這名酒店小姐酒醉後聯手帶出場，7個人分搭兩部車到一家摩鐵開2間房間續攤飲酒作樂。

這名酒店小姐不知身處險境，魏男與其多名小弟伸出狼爪意圖不軌，酒店妹還有酒意，繼續強灌她喝下2杯不明液體，見她失去意識後，同行的吳男及其他2人相繼輪姦，還強逼她口交與手淫。

無力反抗的酒店小姐，被多名男子環伺，在一 旁觀看，其他3人還在魏男示意下，出手痛毆這名酒店小姐，逼問她的提款卡密碼，隨後趨車到附近的提款機盜領5萬6000元。

遇到惡煞的酒店妹，慘遭控制行動到隔天下午3點多，慘遭拘禁12小時，逃出摩掌後酒店妹馬上報案，在警方陪同下前往醫院驗傷，全身傷痕累累，下體出現撕裂傷，腿部與額頭瘀青、紅腫。

酒店妹的尿液中檢驗類似鎮定安眠劑「苯二氮平類」反應，警方研判是被惡狼強逼喝了不明液體迷昏，才遭性侵得逞。

被害的酒店小姐泣訴這段慘過程，她為了改善家中經濟，才從外地來台中市的酒店上班，但只陪酒拒絕性交易，卻遇上令人髮指的性侵夢魘。

警方接獲報案後，調閱摩鐵及路口監視器的畫面，以車追人方式，這2天將魏男為首的6名惡狼拘提逮捕到案，查出這6人無正當職業，但都毒品等刑案紀錄，採尿送驗呈現毒品反應

，警方還要進一步調查是否為販毒的不法集團，全案在警訊後依強制性交、強盜及毒品等罪嫌移送法辦。

(中時 )