2018名廚新興米食創意示範 華醫登場

2018名廚新興米食創意示範暨教育推廣台南場在中華醫事科大登場。（中華醫大提供）

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2018名廚新興米食創意示範暨教育推廣台南場在中華醫事科大登場。（中華醫大提供）

國人主糧米食可以有無限想像！米蛋糕、米點心令人驚艷垂涎，賞心悅目！農糧署為深根大家對米食的認識及推廣米食多元創作，委託中華醫事科技大學餐旅系與臺灣穀物產業發展協會在台南和台北舉辦2場名廚新興米食創意示範暨教育推廣研習，迎接父親節到來，台南場特別邀請去年米蛋糕競賽南區冠軍Laurent Delcourt、廖楷平現場示範全米蛋糕製作及各式精巧的米點心，令眾人驚艷、稱讚不已。

2018名廚新興米食創意示範暨教育推廣研習8月6日由台南場率先登場，吸引不少對廚藝烹飪愛好者到場參加，不乏國高中職學校老師利用暑假充電，學習米食新知和米料理多元創意，大家齊聚餐旅系示範教室聽取專家揭開米食魅力。

農糧署糧食產業組科長宋鴻宜、視察王欣俞分別就政府米食政策，以及新興米食教育推廣活動、非米不可創意米食競賽做說明，邀請全國民眾一起加入台灣米食的推廣行列。

宋鴻宜表示，農糧署將在今年9～11月辦理國高中生新興米食教育推廣、非米不可創意米食競賽，獎金金額共15萬元，鼓勵國中、高中(職)學生愛米一起玩創作！報名資訊可參閱臺灣穀物產業發展協會官網https://goo.gl/9Jw1fy查詢。

活動最特別的是邀請去年父親節米蛋糕競賽南區冠軍，目前擔任台南晶英酒店點心坊主廚Laurent Delcourt、副主廚廖楷平現場示範米蛋糕和米點心製作，2位廚藝大師展現精湛的技藝，秀出米蛋糕與各式造型的米點心，令人垂涎。時值父親節前夕，宋鴻宜偕同中華醫大副校長孫逸民、民生學院院長劉保文和學員提早歡慶父親節，享受不一樣的米蛋糕好滋味。

(中時 )

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