小英自豪經濟反嗆數學不好 她竟曾用4字諷馬英九

2018年08月06日 18:15 中時電子報 黃麗蓉

兼任民進黨主席的蔡英文總統5日到高雄輔選，小英說，民進黨執政後經濟成長穩定，如果現在還有人說國民黨比較會拚經濟，那就要問那個人：「你數學是好還是不好」。作家高大全卻直指小英自我打臉，她曾罵馬英九是「數字總統」，輪到自己執政，卻要求人民看統計數字。

2016年元旦，蔡英文針對當時馬總統的文告內容指出，馬顯然只想從成千上萬的數字中，找出對他有利的數字。所以整篇文告充滿了各式各樣、但卻令人難以記憶的數字。蔡甚至強調，馬的文告，讓她提醒自己絕對不要做一個「數字總統」，數字只是施政者的參考，不是政治追求的目標。如果只是看見數字，沒有看見人民的感受，那只想用數字矇混遮掩，反而忽略人民真實的感受，那樣的政府，就會是令人失望的政府。

今年8月5日，蔡英文卻表示，民進黨執政前的經濟成長率是0.8%，現在連續4季超過3%，卻遭前民進黨立委林濁水打臉說，馬英九執政8年，成長率低於0.8%總共還有兩年，但也有一年是10.68%，一年3.8%，還有一年4.02%，但都比3.0%高。

作家高大全在臉書點出，當年蔡英文罵馬英九是「只見數字，不見人民」的「數字總統」；輪到她自己執政，要求人民看統計數字就算了，還要求民眾數學要好。呃...。

網友回應說：「蔡英文當年說的每句話，做的每件事，都是在打臉現在的自己，健忘？非也，數學真的不好！」、「還好不是要求民眾統計學要好，呼....。」

(中時電子報)