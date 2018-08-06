南投好食民宿早餐大賽 業者TOP 20爭霸戰

南投好食民宿早餐大賽，業者、學生與名廚場切磋。（廖志晃攝）

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南投好食民宿早餐大賽，「散步的雲」民宿入選TOP20。（廖志晃攝）
南投好食民宿早餐大賽，「金台灣山莊」民宿入選TOP20。（廖志晃攝）
南投好食民宿早餐大賽，中華民國溫泉協會理事長李吉田（左）等人擔任評審。（廖志晃攝）
南投好食民宿早餐大賽評審─南投縣旅館公會理長林志穎，肯定業者的用心。（廖志晃攝）

南投好食民宿創意早餐競賽，邀集初選入圍的29家業者，爭奪TOP 20，還有5星飯店主廚及大學餐飲系學生同場競技；南投縣長林明溱期許業者，以南投優質農特產品烹調美食，讓遊客品嘗南投在地好味道。

南投縣民宿觀光協會理事長彭成裕表示，此次競賽將評選出20家兼具創意及美味的民宿；並邀請育達科大、南開科大、高雄餐旅大學、暨南大學、宏國德霖科大等餐飲相關科系學生分組競賽；還有日月行館、芙洛麗大飯店、雲萊山莊渡假莊園等5星主廚展演專業烹飪手法。

林明溱表示，民宿業者運用在地食材與創意烹調早餐，遊客品嘗後了解在地美食，也有助於南投優質農產品行銷；此止，交通部觀光局補助南部旅遊結束，南投遊客量明顯增加，相信觀光景點最多的南投，搭配用心經營的民宿，必定是遊客旅遊最優先的選擇。

民宿創意早餐競賽評選結果，大專組：最佳創意獎國立高雄餐旅大學、最佳視覺獎德霖科技大學、最佳風味獎育達科技大學及南開科技大學，國立暨南國際大學囊括最佳南投特色獎及最佳人氣獎。

民宿組TOP 20，包括散步的雲─日月潭生態民宿、水水春耘民宿、

尚緹民宿、溪之谷民宿、錯喜歡旅棧、日月星舞民宿、貝拉森林鄉村民宿、隱竹別院、聽濤園山莊、金台灣山莊、清境珂之幄山莊、山慕民宿、晨光鹿嘻民宿、山澗居民宿、明琴清境山莊、華蔓渡假會館、貴夫人渡假民宿、LOOK路殼民宿、讚美之泉心靈城堡、熊麋鹿了幸福手作民宿。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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