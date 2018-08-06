車友有迷了！高美海堤自行車道完工啟用

「高美海堤自行車道」6日完工啟用，台中市副議長張清照、前議長張清堂率領「清年軍」騎自行車體驗。（陳淑娥攝）

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「高美海堤自行車道」6日完工啟用，台中市副議長張清照、前議長張清堂聽取簡報。（陳淑娥攝）
車友有迷了！高美海堤自行車道完工啟用

高美溼地建設再添一樁！「高美海堤自行車道」6日完工啟用，車友可沿著海堤欣賞海天一色的美景，不用再與汽機車爭道；台中市副議長張清照、前議長張清堂率領「清年軍」騎自行車體驗，力邀民眾一同暢遊高美溼地。

高美溼地原自行車專用道自北高加壓站起至番仔寮之後，自行車須改走防汛道路才能到達遊客服務中心，與汽機車共用致危機四伏，張清照爭取1800萬元預算，將堤頂道路整建並延伸為「高美海堤自行車道」，3月施工、7月底完工後正式啟用。

張清照、張清堂等人率領「清年軍」率先體驗海堤自行車道，大讚可以看美景、吹海風真的很棒！張清照表示，世界級的美景一定要有世界級的設施，歡迎大家來高美溼地騎自行車，海堤邊還有3Ｄ彩繪供拍照，再添觀光旅遊價值。

市府觀旅局副局長陳育正指出，「高美海堤自行車道」車道從番仔寮起，終點延伸至遊客服務中心，總長1.8公里，將原本堤頂的人行道，路面由1公尺擴寬為2公尺，兩旁設置塑鋼欄杆，地面植草磚改成壓花地坪，既美觀又好走。

特地前來體驗的車友陳先生說，之前路面不平、欄杆破爛且有些地方雜草叢生，如今整修完畢後，騎起來更平穩，可從北高加壓站一路暢遊到遊客服務中心，相信未來會吸引更多同好騎乘。

(中時 )

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