加班1周疲勞跑步 工程師心肌梗塞

2018年08月06日 18:47 中時 陳淑娥

林姓男工程師在連續加班1周後，趁著周末外出跑步，不料竟因心肌梗塞突然倒地、休克，緊急送光田醫院搶救後恢復心跳，林男心臟3大主要血管完全阻塞2條，醫師施做心導管手術打通血管並放置支架，幸救回一命且沒有後遺症。

心臟內科黃鴻儒醫師表示，人體心臟有3大主要冠狀動脈血管，提供心臟血流及營養，病患3條心血管中最重要、約負責50%血流量的左前降枝冠狀動脈近端完全堵塞，右冠狀動脈也是，心臟缺血且引起致死性心室顫動，有極高風險喪命。

53歲林姓工程師當天和妻子一同外出運動，他因步程較快單獨跑步，怎知突然倒地。黃鴻儒說，急性心肌梗塞的黃金救命時間是在發生後6小時內，要儘快暢通血管，若延遲治療，心臟無法有效輸出血液至腦部等重要器官，恐致永久神經功能受損。

黃鴻儒當下在緊急打通兩血管後，先於左前降枝冠狀動脈置放支架，林先生近期將返院置放右冠狀動脈支架。

黃鴻儒提醒，運動時要採漸進方式增加強度，尤其極度勞累、熬夜後最好避免劇烈運動，瞬間劇烈運動會使血管內壁裂傷的機率增加，引發急性心臟病的危險機率升高，尤其民眾如果追劇、追比賽轉播或工作忙碌加班熬夜後，不要馬上衝刺跑步、上場球賽或做高強度的體適能運動。

光田在總院長王乃弘博士及各級長官支持，委由心臟內科夏治平及黃世忠兩位主任醫師領導的心血管治療及照護團隊，提供心肌梗塞病患緊急心導管治療及術後良好的照護。

(中時 )