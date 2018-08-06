彰縣16處幸福小舖 獲贈7萬多瓶沐浴清潔用品

彰化縣政府在全縣設置16個幸福小舖實物銀行據點，今天韓商LG台灣樂金生活健康公司捐出7萬8000多瓶洗浴用品。(謝瓊雲攝)

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彰化縣推動實物銀行以來，去年至今累計已接受價值1688萬餘元物資，受理5076戶家庭申請，並由嘉里大榮物流協助免費配送。(謝瓊雲攝)
在物流配送下，彰化家扶中心全縣5個服務處下午已經收到LG的洗浴用品。(謝瓊雲攝)
家扶兒童們協助將收到的洗浴用品搬進大庭，再各自領取帶回家。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府3年前推動以實物取代現金補助的「幸福小舖─實物銀行」，全縣已有16處據點，募集的民間資源超過2千萬元；6日在縣府中庭舉辦成果發表會，韓商台灣樂金生活健康公司當場捐贈出價值400萬元、7萬多瓶洗沐用品，將由縣府代為分配轉送。

副縣長林明裕表示，2015年起推動實物銀行，以民間捐贈物資解決民生需求，由嘉里大榮物流協助無償配送至各據點再轉送弱勢家庭，去年至今累計已接受價值1688萬餘元物資，受理5076戶家庭申請。

林明裕表示，實物銀行運用賣場條碼系統進行物資管理，避免過期浪費，有需求民眾只需要撥打「1957」專線，或下載APP申請，就會有社工到宅關懷，經實際評估後親送物資到府。

台灣樂金業務部總監李永鎮代表捐贈出7萬多瓶洗髮精、潤髮乳和沐浴乳共7萬多瓶，並由縣府現場轉贈社福團體。彰化家扶中心收到近6000瓶，在物流協助下，下午已直接送至全縣五個服務處，未來一周將由受扶助家庭前來領回，主任王震光指，這些貨品至少都還有2年以上期限，並非即期品，大讚企業真的很用心、有愛心。

(中時 )

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