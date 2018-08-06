女兒重傷昏迷 警鑑識中心赴葛西住處採證釐清案情

2018年08月06日 18:35 中時電子報 吳家詮

日藝人葛熙建二夫婦昨晚守候在醫院加護病房外，為陷入昏迷的女兒祈禱。（讀者提供）

日本藝人葛西健二的4個月大女兒頭顱骨折、腦水腫昏迷癱瘓，雖然他本人昨天在派出所筆錄時否認有虐童，並在今天發表聲明，強調絕對沒有故意摔女兒，不過為了慎重起見，臺北市警方鑑識中心，今天奉檢察官指示前往葛西住處，仔細採證，以及丈量家中的家具與地面距離，以釐清葛西的說詞。

據了解，昨天到警局偵訊葛西時不斷啜泣、甚至再警局內一度流淚，讓檢警承辦人員感到本案並非一般的惡意虐童案。昨晚葛西夫妻一直守在萬芳醫院加護病房外，關心女兒的安危，他的太太被問及丈夫有可能虐打女兒時，好不猶豫就說「怎麼可能？」

過去警方辦過的虐童案，涉嫌人多以肢體暴力、工具、或菸蒂燙或外力毆打、餵食毒品等惡性侵害行為、導致幼童重傷甚至喪命，且到案時語多狡辯，《ETtoday新聞雲》報導，辦案人員透露，但葛西健二到案後頻頻紅著眼眶落淚，而且對案情交待十分清楚詳細。

葛西在今天的聲明坦承，他曾3次摔傷女兒，第一次是2個月前，他正在客廳讀報，卻只用一手托著女兒，導致女嬰失去重心後翻摔倒在地，因此頭部撞到地板。另外兩次則是女兒重心不穩，他著急拉回來導致女兒頭部撞擊鎖骨。

由於葛西堅稱女兒頭部傷勢因此造成，因此檢察官今晨要求市警局鑑識中心前往案發現場，也就是女嬰住處。檢察官與專案小組經過討論，認為嬰兒的爸爸的供詞雖然清楚，但仍須經過科學檢驗。鑑識人員將根據葛西說法，到女嬰住處客廳，建立女嬰墜落地板時的空間、高度和撞擊力道的相關跡證。

(中時電子報)