「賓士包膜」牽扯出違規擺攤 警方掃蕩恆春夜市開罰81件

恆春警方5日針對違規攤販加強取締，期間共計取締81件違規攤販。（謝佳潾翻攝）

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恆春警方5日針對違規攤販加強取締，期間共計取締81件違規攤販。（謝佳潾翻攝）

恆春夜市日前出現「保鮮膜包裹賓士」案，原是攤販上網討拍、想群聚網友力量斥責停在白色邊線的賓士轎車，不料反遭警方打臉違規擺攤，不僅引起熱易還反吃罰單；為此，恆春警方5日大動作針對違規攤販加強取締，期間共開出81件違規攤販。

據了解，日前網路社群廣傳一張「保鮮膜包裹賓士」的照片，且還寫下「麻煩到墾丁給擺攤的大哥大姐們一個機會，不要亂停拜託，你看人家怕刮到你的車還要保護你的車」的字句，不少人乍看下以為是賓士車亂停，紛紛聲援，但不久後即有人提出「攤商合法嗎」的問題。

警方表示，該台賓士是停在15公分寬的白色邊線，並沒有違規停車，反倒是攤商違規擺攤，處理員警已經向攤商告知違規事項，而車主目前尚未報案，若他要提告，可依社維法辦理。

事後，警方5日特地針對恆春夜市違規攤販加強取締。警方表示，暑假期間，大批人潮湧入恆春半島，每週日在恆春鎮恆西路段聚集的恆春夜市，是繼墾丁大街之後的恆春半島另類景點，每次都湧進大量攤販及人潮，但該夜市卻長期占用道路作為營業場所，且恆西路段有恆春基督教醫院救護車往來，相當危險。

恆春警分局長楊龍祥呼籲，攤販不要心存僥倖，挑戰公權力，恆警將在暑假期間不定時取締，藉以展現警方「還道於民」的決心。

(中時 )

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