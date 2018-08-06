林瑞陽女瞞爸參加海選 艾怡良睡醒被徐佳瑩婚訊嚇死

2018年08月06日 18:43 時報周刊 林彥君

葛子揚（左起）、林莉和林靜。（聲林之王提供）

艾怡良、宋念宇（小宇）及陳子鴻6日出席選秀節目《聲林之王》海選擔任評審，節目製作人王偉忠表示，在《超級星光大道》之後，一直希望有平台挖掘新星，他也認為，參賽者有自創的能力，將會吸引評審注意，他說：「參賽者要有自己的想法，不見得要模仿別人，要創造自己，才有美好未來。」

《聲林之王》每集製作費1000萬元，將會有15集，海選報名人數超過3000人，其中有300人通過海選資格，參賽者中也有星二代報名，林瑞陽的女兒林靜目前是華航空姐，她透露從小就有明星夢，但因為爸爸擔心她吃苦，反對她進入演藝圈，她不好意思的說：「報名海選沒有讓爸爸知道。」

高凌風的女兒葛子揚表示，從今年4月至今沒有工作，到處試鏡但都沒有下文，她希望透過海選證明自己，她的弟弟葛兆恩在賽前有和她打氣，建議她在台上做自己，就是必勝關鍵。張秀卿的女兒林莉雖多次在螢光幕前演出，但她仍會緊張，她說：「好多競爭對手，我控制不了緊張的感覺，腳一直發抖。」

艾怡良本身為選秀出身，她建議參賽選手藉由舞台表演，發現自己的魅力。而日前徐佳瑩在臉書公布結婚訊息，她表示有傳簡訊給徐佳瑩祝賀，她說：「被她嚇死，一直都沒有預兆，我睡醒看新聞才知道」，她也認為因徐佳瑩個性鬼靈精怪，給大家驚喜才是專屬的「徐式作風」。

(時報周刊)