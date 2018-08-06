音樂行銷高手　南市七股區長莊名豪升任花東縱谷風管處副處長

2018年08月06日 18:45 中時 莊曜聰

七股區長莊名豪由音樂人轉戰公職，且成功運用專長行銷在地觀光，受到地方人士肯定，8日他將離開已經擔任7年的區長職務，調升交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處副處長，繼續發揮他的長才。

52歲的莊名豪年輕時從事電視節目及音樂製作人工作，在業界打滾近20年，曾幫金曲台語女歌手詹雅雯的「只欠你一人」作曲，10多年前唱片業不景氣，他決定轉換跑道報考公職，6年內連中4元，在社會行政高考中還考上榜首，也開啟公職人生。

莊名豪在縣市合併後參加首屆儲備區長培訓，在2011年擔任七股區長迄今，沿海地區的風景讓他靈感不斷，也利用公餘時間寫曲抒懷，幾年時間累積下來，也有超過20首創作，他自掏腰包出專輯，每逢區內行銷觀光及產業，或者製作影片時，都能拿出來當配樂，前後寫過「鹽山之戀」、「七股七寶」及「黑面寶貝」等歌曲，也製作成微電影、空拍片，讓人看見七股之美。

七股因處沿海，颱風、豪大雨及暴潮容易致災，氣候影響也會招致農漁業損失，他曾在2012年泰利颱風來襲時巡視海堤，不慎被大浪捲入海中受傷，後來陸續向第六河川局申請經費整修海堤，預計後年就可完成曾文溪、七股潟湖到大寮排水的堤防，維護民眾安全。

對於七股，莊名豪充滿不捨，回想一路走來，從音樂人變成公務人員，跨足不少領域，現在將從台灣最西端跨越中央山脈，到風景優美的花東地區服務，未來將會了解在地特色，並以創意行銷，協助團隊推廣花東觀光。

(中時 )