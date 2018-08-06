音樂行銷高手　南市七股區長莊名豪升任花東縱谷風管處副處長

七股區長莊名豪(中)調升花東縱谷國家風景區管理處副處長，8日將走馬上任。(七股區公所提供)

友善列印
中時

七股區長莊名豪由音樂人轉戰公職，且成功運用專長行銷在地觀光，受到地方人士肯定，8日他將離開已經擔任7年的區長職務，調升交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處副處長，繼續發揮他的長才。

52歲的莊名豪年輕時從事電視節目及音樂製作人工作，在業界打滾近20年，曾幫金曲台語女歌手詹雅雯的「只欠你一人」作曲，10多年前唱片業不景氣，他決定轉換跑道報考公職，6年內連中4元，在社會行政高考中還考上榜首，也開啟公職人生。

莊名豪在縣市合併後參加首屆儲備區長培訓，在2011年擔任七股區長迄今，沿海地區的風景讓他靈感不斷，也利用公餘時間寫曲抒懷，幾年時間累積下來，也有超過20首創作，他自掏腰包出專輯，每逢區內行銷觀光及產業，或者製作影片時，都能拿出來當配樂，前後寫過「鹽山之戀」、「七股七寶」及「黑面寶貝」等歌曲，也製作成微電影、空拍片，讓人看見七股之美。

七股因處沿海，颱風、豪大雨及暴潮容易致災，氣候影響也會招致農漁業損失，他曾在2012年泰利颱風來襲時巡視海堤，不慎被大浪捲入海中受傷，後來陸續向第六河川局申請經費整修海堤，預計後年就可完成曾文溪、七股潟湖到大寮排水的堤防，維護民眾安全。

對於七股，莊名豪充滿不捨，回想一路走來，從音樂人變成公務人員，跨足不少領域，現在將從台灣最西端跨越中央山脈，到風景優美的花東地區服務，未來將會了解在地特色，並以創意行銷，協助團隊推廣花東觀光。

(中時 )

兒童樂高創作展、冰品體驗營 台… 嘉縣脊髓損傷者協會辦路跑 募永…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。