嘉縣脊髓損傷者協會辦路跑 募永久家園經費

2018年08月06日 18:46 中時 呂妍庭

6日宣傳記者會上，副縣長吳芳銘（右）、嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正（左）等人下海坐輪椅競騎。（呂妍庭攝）

縣議員林沐惠（右）、林緗亭（左）等人下海坐輪椅競騎。（呂妍庭攝）

6日宣傳記者會上，副縣長吳芳銘下海坐輪椅競騎，同時要拿取紙箱內的爆跳彈才能回到原點。（呂妍庭攝）

縣詹琬蓁則是乾脆整箱都抱走，場面相當相當有趣。（呂妍庭攝）

坐在輪椅上的縣議員林緗亭拚命把爆跳彈往背心裡面塞。（呂妍庭攝）

嘉義縣脊髓損傷者協會為籌建脊髓損傷家園做為會員生活重建中心，將在10月28日舉辦公益路跑，儘管台灣路跑活動多，常有排擠效應，總幹事許錦雪卻說，去年協會捐款僅20多萬元，其中12萬來自路跑盈餘，為讓脊髓損傷會員早日進駐永久家園，協會才會接續辦路跑，盼跑跑族多支持。

脊髓損傷者協會去年因宣傳太慢，路跑活動僅200多人參加，但扣除贊助和成本仍有盈餘，因大環境影響民眾捐款意願，協會每年募得的捐款愈來愈少，眼看路跑活動收入竟成募款主要來源，協會說什麼還要再辦一次，今年提早開放報名3個月，已獲600多人響應。

嘉義縣脊髓損傷者協會6日上午在創新學院舉辦第二屆公益路跑記者會，協會理事長張榮富感謝善心人士23年來對協會的支持與協助，今年的公益路跑10月28日清晨6點將在紅柿的故鄉番路鄉仁義潭紀念碑前鳴槍起跑，副縣長吳芳銘、縣議員林沐惠、林緗亭、詹琬蓁和嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正等人今都到場共襄盛舉。

眾人也坐上輪椅，除靠著雙手推動輪椅，還要繞一大圈拿取紙箱內的爆跳彈再回到原點，親身感受脊髓損傷者生活上的諸多不便。為了帶動活動氣氛，坐在輪椅上的林緗亭拚命的把爆跳彈往背心裡面塞，詹琬蓁則是乾脆整箱都抱走，場面相當相當有趣。

許錦雪說，沒有人想要成為社會的負擔，協會脊髓損傷會員163人，四肢癱瘓34人，雙下肢節癱者70人，高達63％為重度肢障者，「能夠自己照顧自己是每一位脊髓損傷者最大的心願」，所以就算自力更生這條路走得漫長又艱辛，協會仍希望有一個永遠的家，近年努力籌備成立脊髓損傷家園，希望成立後能第一時間提供脊髓損傷者及傷者家庭一個安心舒適的避風港。

許錦雪表示，礙於經費有限，目前協會朝閒置校園爭取撥用，建置生活重建中心來努力，目前已陸續看過3鄉鎮的閒置校區，待取得縣府教育處、社區共識後，最快月底地點就會定案，因接下來需要投入大筆整建經費，希望這場「2018柿柿如意-輪動嘉遊」公益路跑報名人數能衝到1300人。

2018柿柿如意第二屆公益跑分為21K事事如意組、8.5K環潭組、4.5K健康組、3K輪椅挑戰組和3K身障輪椅組，團體報名10人以上加贈新蒜頭餅禮盒，完賽贈送紀念品番路柿子一盒，報名請上網https://lohasnet.tw/cycsci20181028/，洽詢電話，嘉義縣脊髓損傷者協會05-2593271。

(中時 )