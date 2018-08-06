北市癌症防治篩檢開跑 總獎金高達32萬

台北市衛生局與台灣癌症基金會合作推出「開心篩 粉樂送」篩檢活動，邀請民眾相揪篩檢、拿好禮！（北市衛生局提供）

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惡性腫瘤居台北市十大死因的首位， 台北市衛生局與台灣癌症基金會邀請藝人小禎、佩甄擔任防癌大使，推出「開心篩 粉樂送」篩檢活動，為了提高民眾參與率，今年也首度祭出多項好禮，完成任一項篩檢即可獲得刮刮卡1張，總獎金高達32萬元，歡迎民眾參加。

台北市去年約12萬名女性進行乳癌篩檢，發現650名乳癌個案，平均每篩檢185名可找出1名乳癌患者，為了提升篩檢率，北市府推動「開心篩 粉樂送」篩檢活動，6日邀請防癌大使小禎、佩甄現身分享，呼籲姊姊妹妹相揪作篩檢、拿好禮！

佩甄表示，自己每2年就會全身性健康檢查，同時進行子宮頸抹片檢查及乳房X光攝影，提醒女性朋友，不要因為忙碌、害怕或是逃避的心態就不作檢查。

衛生局表示，活動針對設籍台北市、年滿45歲到69歲或40-44歲二等親內，曾罹乳癌且去年迄今未接受過乳房X光攝影的女性，另年滿30至69歲且前年迄今尚未接受子宮頸抹片檢查者，呼籲民眾把握時間作篩檢。

即日起至10月31日止至北市健保特約醫療院所或十二區健康服務中心社區篩檢活動完成上述任一項篩檢即可獲得刮刮卡1張，每月各送1萬元超商禮券，總獎金高達32萬元，超過6500項大獎，歡迎市民朋友參加。

(中時 )

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