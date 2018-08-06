瑞士奢華保養la prairie魚子美顏系列 深獲名流青睞業績成長領先業界

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2018年08月06日 19:06 中時 吳娮翎

la prairie魚子美顏豐潤保溼霜產品形象圖，50ml，1萬7300元， 100ml，3萬1400元。（la prairie提供）

la prairie魚子美顏豐潤精華霜50ml，1萬7300元。（la prairie提供）

瑞士頂級保養品牌la prairie以經典魚子美顏科學獨步於世，超過30年研究，汲取魚子護膚潛能，以全新「魚子精萃複方」加入「魚子美顏豐潤保溼霜」、「魚子美顏豐潤精華霜」、「魚子美顏晚安面膜」中，集結魚子科學、藝術美學、感官饗宴突破護膚極限。

la prairie近年不再只著重於溝通產品力，著重於品牌與藝術的串連去談魚子美顏，la prairie連續2年與瑞士巴塞爾藝術展合作，透過瑞士新銳藝術家Manon Wertenbroek作品與天才藝術家Niki de Saint Phall進行跨時空藝術對談。

藝術家Manon Wertenbroek受Niki de Saint Phall經典雕塑啟發，以魚子科學、藝術美學、感官饗宴為靈感，推出3幅藝術作品，la prairie表示，上半年業績卓越，不受景氣影響，全系列業績成長20％，經典魚子美顏系成長35％，成長幅度領先業界，新品加入後，可望再帶動下半年業績成長。

(中時 )