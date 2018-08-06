李榮浩為女兒趕到台北！楊丞琳「看見結婚生子希望」

2018年08月06日 18:56 中時 尤嬿妮

李榮浩認真經營感情生活。（翻攝李榮浩臉書）

楊丞琳日前接受雜誌專訪。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

楊丞琳日前接受雜誌專訪。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

楊丞琳日前接受雜誌專訪。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

楊丞琳養了13年的愛犬Yumi，近日被診斷罹患肥大細胞瘤，化驗結果為惡性腫瘤，且已擴散無法切除乾淨，楊丞琳日前一結束成都演唱會，立刻返台帶「女兒」Yumi再度就醫，她男友李榮浩也專程從大陸趕來陪伴，楊丞琳事後在IG標註李榮浩的帳號說：「為了女兒趕到台北，雖然只能短暫停留，但是真的很有心、很感動。」

楊丞琳出道18年，個性越來越成熟、瀟灑，她近日接受雜誌專訪，聊起心目中理想的婚姻生活，楊丞琳說：「我的化妝師跟她老公，他們讓我覺得進入婚姻跟有小孩不是一件可怕的事情。」雖化妝師工作時間跟藝人一樣不固定，但對方的老公不會因此不平衡，夫妻倆說話總是互相尊重，讓楊丞琳看見結婚生子的人生還是很有希望。

楊丞琳與李榮浩交往3年多感情穩定，對於和另一半相處模式，她也越來越有心得；楊丞琳感慨，有些夫妻對話時總讓旁人以為在吵架，久了會讓人省思「這樣好嗎」？她觀察身旁夫妻友人，笑說：「有些當媽媽的朋友不用說話，看她們的狀態，就覺得命快沒了，約喝下午茶，看到這些媽媽解放的樣子，就像去夜店的感覺，好訝異！」

(中時 )