好大膽 彰化鄭成功廟開天宮133面金牌遭竊走

2018年08月06日 19:11 中時 鐘武達

開天宮廟祝陳清士指著捐獻箱放置的地點，痛斥小偷實在膽大包天。（鐘武達攝）

與天借膽！彰化縣竹塘鄉民靖村鄭成功廟開天宮，日前傳出保管金牌與香油錢的百公斤捐獻箱遭小偷硬生生「拖」走，尋獲時已遭「開腸剖肚」，裡頭的133面金牌與香油錢則全被「掏空」。廟方痛斥竊賊膽大包天，警方已鎖定2名涉案可疑男子全力追緝中。

開天宮廟祝陳清士指出，竊案疑似發生在7月24日晚上至25日凌晨之間，24日他忙完廟務並確認把所有廟門都上鎖後，才從側廳的鐵捲門離開，不料25日清早再回到宮廟時，廟的東側門赫然已被打開，進到廟裡才發現置放在正廳供桌旁的捐獻箱已經不見了。

他說，民靖村開天宮建廟70年，早期有許多信徒為了還願都會打造金牌捐獻，約在20多年前因還願的金牌數量越來越多，加上為了保管香油錢，於是有信徒集資捐贈了高約1公尺重百公斤的保險櫃，上方同時開口兼做捐獻箱使用，方便香客自由捐獻香油錢。

開天宮因為相信人性本善，所以寺廟內部並沒有安裝監視器，卻沒料到，這次竟然遇上大膽的小偷，被偷的金牌有133面價值約十數萬元

，另外還有數千元香油錢。

芳苑警分局竹塘分駐所所長柯豐田表示，根據其他路口監視器發現，捐獻箱是遭兩名男子運上手推車並懸掛在機車上拖走，隨後保險櫃是在竹塘、二林交界的排水溝被疑似切割器破壞後竊走金牌、油香錢，隔日有農夫經過才發現。警方目前正積極追緝該2名可疑男子。

(中時 )