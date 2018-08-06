警前進文山夏令營　防毒防詐來紮根

台中市政府警察局第四分局，結合文山夏令營，宣導「防制青少年涉毒及販毒、被吸收加入幫派、少年參與詐欺集團、少年被利用從事色情產業」等，其中警犬深受小朋友的喜愛。（黃國峰翻攝）

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台中市政府警察局第四分局，結合文山夏令營，宣導「防制青少年涉毒及販毒、被吸收加入幫派、少年參與詐欺集團、少年被利用從事色情產業」等，設計闖關遊戲，讓小朋友遊戲中，學到相關知識。（黃國峰翻攝）

台中市政府警察局第四分局，宣導「防制青少年涉毒及販毒、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、防制少年被利用從事色情產業」等，結合日前在南屯區文山里辦理「107年暑期夏令營」活動，現場展示警用裝備，讓民眾親自體驗，並進行交通安全與預防犯罪宣導。

「警用大型重機車」、「防彈背心」及「防彈頭盔」等警用裝備一字排開，讓小朋友們大飽眼福，還有刑事警察大隊警犬隊帶來警犬緝毒精彩表演，讓小朋友驚呼警犬好厲害，紛紛要求合影。

台中市警局第四分局也設攤進行交通安全與預防犯罪宣導，副分局長王偉益到場向小朋友解說交通安全相關法令及常識，另外也設計交通安全觀念的闖關遊戲，讓答對的小朋友可領取精美小禮物一份。

第四分局表示，為預防青少年偏差行為及被害事件發生，呼籲避免涉足不正當場所，警方積極規劃夏令營，希望孩童不要沉迷於網路世界，同時鼓勵青少年朋友多從事有益身心的休閒活動，遠離犯罪誘因場所，充實假期生活。

(中時 )

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