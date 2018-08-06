彈琴像談戀愛 陸鋼琴家萬捷旎：都需要耐心跟時間

2018年08月06日 19:35 中時 趙靜瑜

一歲的生日禮物是一台直立式鋼琴，彷彿註定了萬捷旎成為鋼琴家的命運。23歲陸鋼琴家萬捷旎今年將首度登上台灣音樂舞台，與蘇州交響樂團合作拉威爾《鋼琴協奏曲》。

今年23歲的萬捷旎是大陸年輕鋼琴新秀，170公分高挺身材加上純熟琴藝，讓她走那裡幾乎都是焦點，「沒有小孩學琴是心甘情願的，我也是，還被打過，但因為我兩個阿姨都是學音樂的，好像也沒有其他選擇，就這樣堅持下來。」

萬捷旎在上海出生，三個月就隨家人去了德國居住，在德國與大陸之間來回居住，萬捷旎先是念了上海音樂學院附小，後來到了北京，在中央音樂學院附中就讀，15歲考上慕尼黑音樂學院的大學少年班，一路念下來。現在萬捷旎已經畢業，並選擇到美國耶魯大學念碩士後研究的兩年學位，持續朝學習之路邁進。

之前曾說過「彈鋼琴就像是談戀愛」，萬捷旎說其實她這樣回答時，「根本沒談過戀愛，腦袋突然這樣靈光一現，講了這樣的話。」現在已經成熟許多，萬捷旎說其實還是這樣覺得，「學琴跟談戀愛一樣，二者都需要時間和耐心才能產生默契，溝通與交流，兩者都不容易。」

學音樂也許不是自己所選，但總還可以選擇髮型，三年前萬捷旎剪去留了多年的長髮，「我不想像公主一樣。」萬捷旎說，她認為做一位鋼琴家，應該要更自由，更投入，「短髮讓我覺得我可以更奔放，專注在音符當中。」雖然父母親都希望她把長髮留回來，「但在彈琴的時候會需要另一種奔放的性格，我自己還是喜歡短髮。」

這次來台，萬捷旎將與指揮許忠再次合作，「他就像是我的親老師了，從小我常常會請他來聽我演奏，給我指點，「他對我的確很嚴厲，節奏跟得不好，他就會直接點醒我，但嚴厲跟直接是好的，可以讓我很快進步。」

蘇州交響樂團由旅法指揮家許忠帶領，8月10日將到台北國家音樂廳演出，之後將轉日本巡演。

(中時 )