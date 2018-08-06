交通部擬不給外籍航空空橋 學者：台灣是「自取其辱」

2018年08月06日 19:31 中時 王思慧

交通部擬將把台灣冠名中國的外籍航空，考慮不停空橋、調整時間帶等反制作為懲罰。對此許多學者持反對立場，認為此舉是把不配合台灣的外航成本提高，但台灣根本沒有籌碼跟大陸比，可說是「自取其辱」。且桃園機場地面動線可能更混亂，外籍航空公司可能因此出走，最後權益受損的還是旅客。

「這不是報復，是自取其辱」淡江大學全球發展學院長包正豪指出，外籍航空公司是商人，一定看市場哪邊大就往那發展，現今大陸經濟發展有目共睹，假設14億大陸人持有護照者僅佔5％，那也有7千萬的人口，是台灣2300萬人口的三倍，台灣的市場一定比大陸小，交通部此做法根本無法威脅外籍航空公司，甚至會害到台灣旅客。

他建議可把冠中國名的航空公司空橋，移到遠一點的位置，藉此做為處罰，不過不要承認真正原因，對外用其他藉口，反制一定要用大腦思考。

長榮大學航管系副教授黃泰林表示，雖然交通部反制作為短期內看似有效，但若沒有空橋，旅客就只能到遠方停機坪，對身障者不方便外，客機大約載兩三百人，有多少接駁車可運送旅客，及需耗費多少地面作業時間等，都是問題。對航空公司來說服務也被打折，甚至外籍航空可能因此出走，影響最大的還是台灣旅客。

開南大學空運管理系副教授盧衍良更指出，國際航空運輸協會每年會有兩次全球機場時間帶的協調，如果台灣單方面變更時間帶，是否可以達到原本政治上的目的性，仍保持懷疑的態度，可能最後淪為「政策上的宣示」，並沒有具體的作為。

另外，桃園機場是否能負荷也是問題，盧衍良說，就桃機近期地面施工等因素來看，原本航機滑行動線就已有影響，且近年機場旅客數已經呈現飽和狀態，如不提供空橋，等於是要在地面設施使用上，再加限制條件，像是啟動接駁車、直接下飛機，旅客到航廈間動向等，是否有利於桃機總體順暢運作，也應該要納入考量。

(中時 )