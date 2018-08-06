交通反制外籍航空 旅遊業者：自傷拳傷到台灣

2018年08月06日 19:31 中時 王思慧

交通部反制外籍航空公司作為，對台灣旅遊市場恐也造成衝擊。旅遊業者表示，如沒了空橋，旅客只能等候接駁車，光等待的時間就要花上好幾小時，外籍旅客對於台灣的第一印象變差，造成重遊率降低，對台灣觀光市場有害無益。即使交通部改口，也可能造成陸客、外籍商務人士心理上的反彈，此舉無疑是「自傷拳」。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，除了空橋有錢賺不賺外，以桃機為例，現在旅客入境已要花上好幾小時，若沒了空橋，一天有好幾百架飛機降落的情況下，尤其熱門時段大約1分半鐘就有一架飛機起降，時間都花在等待接駁車上。

更不用說要是遇到颳風下雨日曬，外籍旅客對台灣的第一印象就會很差，也影響到旅行團後續的行程安排，旅客觀光的時間變少，國際觀感不佳，可能下次就不會想再來台灣觀光，造成「惡性循環」。

台灣觀光協會副理事長柯牧洲表示，沒了空橋旅客就會花更多時間登機，可能在高溫的情況下搭接駁車，有多少空間載客、要花多少時間等都是問題，對機師、空服員也不方便。甚至對陸客、台商及外籍商務人士來說，即使現在沒有反制，可能心理上也會反彈。

優質旅行發展協會理事長李奇嶽說，交通部此反制等於全得罪冠中國名的外籍航空，要是因此撤掉飛台灣航線，外籍旅客進不來，觀光會更慘，反制等於是「自傷拳」，希望交通部長吳宏謀不要亂放話。

協和旅行社執董連郁卿表示，台灣在國際的地位要認清，應該要多把台灣觀光做好，呈現優點出來，才能讓旅客主動來台觀光，就不怕被打壓。

燦星旅行社副總廖肇陽則說，台灣的強制行為，在國際上沒有法律規定，能做到哪種程度，仍十分懷疑。

(中時 )