周三靈鷲山水陸空法會 先迎25尊觀音

2018年08月06日 20:08 中時 蔡依珍

靈鷲山第25屆水陸空大法會即將於8月8日啟建，6日先舉辦盛大的迎請觀音接駕儀式。(靈鷲山提供)

靈鷲山第25屆水陸空大法會即將於8月8日啟建，6日先舉辦盛大的迎請觀音接駕儀式。(靈鷲山提供)

靈鷲山第25屆水陸空大法會即將於8月8日啟建，6日先舉辦盛大的迎請觀音接駕儀式。(靈鷲山提供)

靈鷲山第25屆水陸空大法會即將於8月8日啟建，6日先舉辦盛大的迎請觀音接駕儀式。(靈鷲山提供)

靈鷲山第25屆水陸空大法會即將於8月8日啟建，6日先舉辦盛大的迎請觀音接駕儀式。(靈鷲山提供)

靈鷲山第25屆水陸空大法會即將於8月8日啟建，6日先舉辦盛大的迎請觀音接駕儀式。(靈鷲山提供)

靈鷲山第25屆水陸空大法會即將於8月8日啟建，6日先舉辦盛大的迎請觀音接駕儀式，讓北部觀音廟宇的25尊觀音神尊共聚聖會，讓信眾可以一次朝禮，沿路神轎、鑼鼓陣頭與神同行，鑼鼓與鞭炮聲響喧天，為周四登場的法會搶先造勢。

今年適逢靈鷲山開山35周年，也是水陸空大法會25周年，堪稱「雙喜年」，8月8日水陸法會將舉辦宗教聯合祈福會，為8天7夜的法會揭開序幕，也將擴大舉辦宗教聯合祈福會，以「觀音共會、宗教共願」為主軸，邀請北部18間觀音廟宇的觀音神尊共聚聖會，體現觀音救度慈心，普度眾生悲願，祈願和平共振愛地球。

以靈鷲山桃園講堂觀音菩薩為代表的迎神隊伍，在前導車、神轎、鑼鼓陣頭組成下，今拂曉出發，依序到慈護宮、蓮華寺（2尊）、鎮撫宮、統天宮、鳳山巖觀音寺、桃園明倫三聖宮、大樹林天后宮、西廟、德林寺（2尊）、元聖宮、寶仁寺、蓮座山觀音寺、霄裡玉元宮（2尊）、大湳福成宮、護國宮、竹林山觀音寺（2尊）、桃園樂善寺、壽山巖觀音寺（2尊）等18間宮廟，恭請接駕24尊觀音。

奉安於靈鷲山「無生道場」的毗盧觀音，是浙江普陀山第一大寺普濟寺的主尊毗盧觀音聖像分尊，今年恭迎至水陸法會現場，8日晚間將與其他24尊觀音一起安座，以莊嚴儀軌，祈請觀音菩薩普灑甘露，降臨壇城，25尊觀音威德力，將讓慈光普照。

靈鷲山當家釋常存法師表示，水陸法會25周年，第一次現場有25尊觀音菩薩雲來集，象徵觀音的慈悲善心，歡迎民眾於8至15日法會期間以香花供佛祈福，體悟觀音應境隨緣、度化眾生的慈悲，在心中留存清淨光明。

(中時 )