《玩很大》前進瑞士！吳宗憲回歸大隊長、KID憂地位不保

2018年08月06日 19:45 中時 林淑娟 、實習生陳玟錦 、實習生陳玟錦

吳宗憲、KID出席《綜藝玩很大》慶生及歐洲行記者會。（蘇蔓攝）

吳宗憲、KID出席《綜藝玩很大》慶生及歐洲行記者會。（蘇蔓攝）

吳宗憲、KID出席《綜藝玩很大》慶生及歐洲行記者會。（蘇蔓攝）

吳宗憲、KID出席《綜藝玩很大》慶生及歐洲行記者會。（蘇蔓攝）

吳宗憲、KID出席《綜藝玩很大》慶生及歐洲行記者會。（蘇蔓攝）

吳宗憲（憲哥）、林柏昇（KID）主持的中視、三立實境外景綜藝節目《綜藝玩很大》，6日慶祝4週年，並宣布將在父親節當天前進瑞士！日前為準備演唱會瘦6公斤、更神清氣爽的吳宗憲，宣布瑞士行將回歸「主隊大隊長」，節目並發出召集令，將由觀眾從8位人選中票選出新任小隊長，讓原任小隊長KID憂地位不保、危機感倍增。

吳宗憲說，節目做久就會有疲態，有疲態就會被淘汰，他也不諱言找尋新小隊長確實是要「稀釋KID」，並意味深長表示：「人都是逼出來的，需要刺激！」、「法拉利再厲害，都需要備胎，正胎有時會爆開，而且正胎如果想要有更好發展，就要歡送他」。由於未來8個人選會每人錄兩集，KID憂心地問：「會不會錄一錄，我就不見了？所以我還有16集存留時間？」憲哥還趁勢補一槍說：「KID外務太多。」讓KID連忙抗議，憲哥繼續逗他：「為何要找新小隊長？如果節目要找大隊長，我還會活得下去嗎？」、「如果新小隊長功高震主能幹掉你，我們也要欣然接受」。

危機感暴增的KID坦言一開始知道將有新小隊長後覺得難過、壓力也很大，憲哥和製作人湯宗霖為此約他吃飯，還特別約在他開的野人火鍋店，他當下直覺：「鴻門宴！」直到他們告訴他「增加小隊長就真的是增加」、「只是重要性稀釋」，他才比較釋懷，也認為只要做好自己的事，就不怕被淘汰。不過他也開玩笑問憲哥：「萬一不小心離開了，我可不可以去餓肚子的那個節目？」

KID去年底與許維恩分手，許久走不出情傷，被師父吳宗憲公開砲轟工作狀態不佳，憲哥昨還在記者會上猛虧爆料：「之前錄影一下遊覽車，就忙著打電話，對著那頭哭著說：好啦！再給我一次機會嘛！」KID不好意思地笑說，現在他已完全投入工作、沒有想這件事，「過自己的生活，走出來了」。

他坦言憲哥在這過程中幫他很多忙，除了出外景時私下聊很多，在他心情最不好時，也講了兩小時的電話，以前他是什麼事都悶在心裡的人，以為可以自己解決，後來很多前輩都給他建議。憲哥說：「他運氣好，遇到我！」並再度開示：「離得開這裡、離不開心裡。不管你到哪裡，心裡依舊掛在那邊，最大重點在於你自己是否可以解開！」

至於和許維恩的關係，KID說「和小恩一直都是很好的朋友」，如果她有新歡，也會祝福她。憲哥一聽又開玩笑說：「現在是我要和小恩出去必須躲躲藏藏，路上還要想著是否該跟KID講一聲！」

四年的主持讓吳宗憲對《綜藝玩很大》有濃厚感情，他認為這節目工作人員的付出是其他節目的五倍，去一趟台東錄影，一半的人都得了熱感冒，大家雖然苦但仍甘之如飴，他期待節目今年能拿下一座金鐘獎，「這節目沒拿，是台灣的奇怪！」

《綜藝玩很大》四年來曾遠征肯亞、荷蘭等13個國家出外景，這次父親節當晚憲哥又將出發前往瑞士，錯過與兒女們共度佳節的機會，他表示也不會特別期待兒女會給甚麼禮物，一張卡片就很滿足。

(中時 )