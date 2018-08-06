交部擬反制更我國名航空公司 旅遊業：喊爽害台灣

2018年08月06日 20:14 旺報 李鋅銅

針對大陸發函要求44家外籍航空於7月25日最後期限，不得將台灣改列為「國家」，必須冠名為「中國台灣」，交通部正研擬以不許停空橋、調整時間等做法懲罰反制。旅遊業者6日罵翻，說包括殘障上下飛機、機場現有設施都無法支持這項做法，若他國若對我採取相同反制，我方損失更大，此事除了喊「爽」，實有百害而無一利。

台北市林姓業者表示，世界上講求的是旅遊便捷，觀光無障礙；若禁止外籍航空使用空橋，改成接駁車，對外藉人士、身心障礙者、老弱婦孺都是身心摧殘。他表示，如果不能使用空橋，而必需用接駁車，但台灣的接駁車比不上大陸二、三線城市。就以大陸機場為例，接駁車都是超大型、有空調的低底盤公車，台灣有能力可以面對40幾個外籍航空公司班機，做好接駁的服務嗎？如果空橋捨棄不用，三期航站大廈也可以不用蓋了。

另外，現行的機場結構如何從各候機室再走到一樓，另外設候車室，讓旅客排隊上車？這麼容易可以調整嗎？現行的空橋末端唯一的樓梯僅供地勤人員上下使用，可能要另外分別在桃園一、二號航站大廈另外興建轉運候機室？他認為，航空、觀光不應泛政治化，應該以百姓的福祉、權益優先考慮，勿以懲罰旅客為目的，自毀觀光大國的形象。難道「回到第三世界國家是蔡政府的願景嗎？」

「這種小動作看起來就像小孩子耍脾氣，對方航空公司也會跟該國反應對付你，從此以後台灣出國也會都沒有空橋，豈不是欲哭無淚？」台灣觀光發展協會祕書長田一修表示，沒辦法對付大陸只好對付別國？這剛好讓大陸得到最好的外交利益。從此台灣變成一個是非不分的麻煩製造者。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，交通部長對交通是「大外行」，一講話就讓人看破手腳。如此做法對台灣一點好處也沒有，對外籍航空來說，台灣是很小的市場，萬一外籍航空放棄台灣市場，我們受傷更大。「不要只會搞意識型態，拚民生和經濟才是要務。」

另一位旅遊業者直言「人家來，你不給空橋，以後我們去，人家也不給空橋，整到誰？飛機嗎？機師、空服員嗎？機場的工作人員？或是客人？」他呼籲政府應在專業上多下工夫，老是只用政治思考專業會被唾棄。

(旺報 )