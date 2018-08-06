桃機軟硬體輸大陸 航空界：亞太營運中心遙遙無期

2018年08月06日 20:25 旺報 李鋅銅

總預算近400億元的桃園機場第三航廈主體工程，7月底二度招標再度流標，完工日期也將從2020年延至2022年底完工。對此航空業者昨天表示，大陸機場硬體設施陸續超越台灣，若又在機場軟體流程設限，台灣要成為亞太營運中心，遙遙無期。

大陸民航業2017年持續快速成長，旅客總吞吐量規模是台灣的17倍，面對這個全球第二大的市場競爭，高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系助理教授程健行表示，桃園機場第三航站樓興建有其因應積極爭取國際客貨運量預估持續增長的實際需求，一旦興建時程延宕落後，不光是對客貨運轉運市場有影響，形象也會大打折扣！若再牽扯無謂的政治紛擾，甚至主動祭出某些不理性及非經專業評估的魯莽行政舉措，又如何能在激烈競爭的亞太空運市場中勝出？

一名航空業者表示，桃機第三航廈主體工程將延到2022年完工，反觀大陸各機場速度之快，讓全球刮目相看。以北京新機場為例，預計2019年10月將啟用，目前大陸北京首都、上海浦東、廣州白雲、成都雙流和深圳寶安5座機場，2017年的旅客吞吐量都高於桃園機場，如今桃機硬體設施延誤，若再加上對各國旅客來台不能使用空橋等設限，想要成為亞太航運中心遙遙無期。

中華科技大學航空運輸研究所長蔣昭弘表示，就以物流為例，目前許多物貨因為大陸的量太大「吃不下」，香港和台灣都能「分一杯羹」，但大陸物流快速成長，以快遞業者順豐將在湖北建貨運機場為例，未來成長速度快，台灣是否還能從中轉貨物獲利，將面臨挑戰。

(旺報 )