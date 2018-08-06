5星飯店推自製苦茶油！1年1產、營養價值更勝橄欖油

茶油紅蟳麵線。（圓山大飯店提供）

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茶油劍筍鴨胸。（圓山大飯店）

近年台灣發生油品風暴，民眾現在對於油品的挑選較謹慎，好油更被青睞。圓山大飯店用台灣自產的茶花籽初榨出標榜天然健康的好油，推出「圓山嚴選苦茶油」，飯店6間餐廳同時分別推出多道將圓山苦茶油入菜的5星美味料理，像是茶油紅蟳麵線、茶油劍筍鴨胸、苦茶油煎現流時魚、山藥茶油香椿豆腐等。

苦茶油可說是台灣的高級植物性油，甚至營養價值勝過橄欖油。「圓山嚴選苦茶油」堅持選用台灣本地自產的「金花小菓茶籽」，經過低溫初榨而來，台灣只有苗栗南庄及三灣出產，數量稀少，每年10月僅有1次產期，是限量珍貴、營養最高的苦茶油等級。

堅持鮮榨冷壓等步驟，讓苦茶油完整保留山茶甘素、蛋白質、單元性不飽和脂肪酸、維生素A與E等。其單元性不飽和脂肪酸含量高，發煙點可達210度，穩定性高，煎、煮、炒、炸都適合，而苦茶油加熱料理，也不易產生油煙，是許多注重健康的民眾或實施生酮飲食的民眾愛1用的植物性食用油。

歐美俗稱「茶花籽油」，在台灣稱為「苦茶油」，在日本則稱之為「樁油」，其中單元不飽和脂肪酸高達80％以上，比橄欖油還高，而有「東方橄欖油」之美譽。

此外，有些媽媽們覺得苦茶油拿來炒菜「金無采」，也會將苦茶油直接塗抹在雙手、乾燥的髮尾，可以迅速被吸收外，亮澤感馬上看得見；將家裡的身體乳液滴上少許苦茶油，也可以讓不好推勻的乳液變得更加滋潤。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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