蔡易餘言論惹議 多個陸配團體發聲抗議

2018年08月06日 20:05 旺報 呂佳蓉

今日下午赴移民署表達不滿的群眾。（團片：中華婦女黨提供）

針對民進黨立委蔡易餘在臉書上表示，「我們把陸配和外配差別待遇，剛剛好而已」，中華婦女黨嚴厲譴責，並與多數團體在6日下午前往移民署遞交歧視申訴書表達嚴正的抗議，此外還前往台北地檢署按鈴控告蔡易餘涉嫌公然侮辱。中華婦女黨主席涂明慧呼籲民進黨立委蔡易餘應該出來道歉，從人與人的尊重角度來看，呼籲民進黨不要在仇中、反中的框架下歧視陸配。

包含中華婦女黨、中華兩岸婚姻協調促進會、中華兩岸新家庭協會、新協民勞動權益促進會、台灣新住民發展協會、臉書情牽兩岸社團等團體成員與前移民署長謝立功今日下午均赴移民署與地檢署表達對於蔡易餘歧視言論的不滿。

中華婦女黨副主席孟藹倫表示，蔡易餘的言論十分超過，並且質疑他是否是為了選舉而進行挑撥。他也說，許多陸配嫁來台灣已經很久，並且也含辛茹苦地照顧家庭與孩子，陸配應該被平等對待，而非遭受到諸類歧視性的言論。

涂明慧則指出，中華婦女黨九年來戮力於照顧台灣37萬6千餘陸配，陸配來十分辛苦忍著思親之苦，照料家庭，卻被蔡易餘的言論徹底的侮辱殆盡。涂明慧說，他很心疼這些飄洋過海來台打拚的陸配，並呼籲蔡易餘不要因害怕大陸的強大，而虛張聲勢打這些無辜卻有功於台灣的陸配。

據了解，今日相關團體提出3點主張，包含要求蔡易餘在本周五前對全台陸配公開道歉，承認自己失言，並請民進黨中央要求全體參選人簽下反歧歧視言論切結書；呼籲政府修法，莫讓有身分證的新住民認為台灣有國籍及種族歧視；民進黨應修法保障各族群基本人權，不要有歧視侮辱行為。

(旺報 )