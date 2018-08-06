《中國思想史》作者韋政通逝世 享耆壽91歲

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旺報

又一大師凋零！繼去年的余光中、今年的李敖、洛夫、以及最近的楊國樞，著名的思想史學者韋政通5日凌晨三點半過世，享耆壽91歲。他的學生陳復在臉書上發布訃告，哀慟之餘也表示台灣現在學術、文化都面臨很大風暴，社會、高教重重危機，希望能繼承先輩學人的積累，繼往開來。

韋政通1927年出生於江蘇鎮江，1949年渡台，1954年起受到重要華人哲學家勞思光的影響，開始寫作維生，更是自學有成的思想家，和當時學人切磋，早年鑽研新儒家思想，是早期牟宗三的3個重要學生之一；後來走向自由主義，和楊國樞、胡佛、何懷碩等人時常共議時勢，是《中國論壇半月刊》編輯委員會召集人，又是澄社發起人之一。

韋政通著作等身，包括《先秦七大哲學家》、《毛澤東三部曲》等，但最為人所知的應是1980年他獨立完成的《中國思想史》。據他自己所言，從1977年至1979年，他每天工作12至16個小時，過了兩年「自囚」式的生活，才完成這本近百萬字的大作；該書與勞思光的《新編中國哲學史》同為台灣學界常用的中國哲學史教材。

1972年次的陳復是就讀新竹清華大學博士班時結識韋政通，陳復說，當時他為了博士資格考，透過水牛出版社認識韋教授，後來還因此寫了一本書談中國的書院歷史，韋政通也很高興，希望他能復興書院精神，「對我而言，韋教授不只是教師，更是思想上的父親。」

陳復說，韋政通追尋理想，是自學有成的思想家，不是求學歷，而是不斷在各種探索、思考中真實實踐；他對青年也懷著深度關懷，希望培養學術種子。無奈近百年來華人只是想著學而優則仕，台灣青年人已經不在乎學術學問，去年年底以來又陸續失去余光中、李敖、洛夫、楊國樞等1949年以來的大師，「這一批人紛紛凋零，也是一個時代的結束！」

韋政通最後20年時常往返海峽兩岸講學，陳復說，他在大陸微信上發韋政通訃告，一下子就有萬人點閱，致上哀悼之意，相較之下台灣卻一片靜悄悄，彷彿已經遺忘前輩做的事情，讓他無限唏噓：「這很可惜、可悲，不是社會的健康狀態，不知道過去，我們又何以繼往開來？」

(旺報 )

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