《與神同行》金東旭被拱唱歌好害羞 上演「天然呆」笑翻朱智勛

2018年08月06日 20:15 中時 徐桐炘

《與神同行》演員齊聚台灣。（粘耿豪攝）（左起，演員河正宇、朱智勳、金香起、馬東石、金東旭和導演金容華）

《與神同行》記者會聚集亞洲各地超過250位記者，演員看見熱烈場面也都展現好心情，河正宇一上台就有許多「小動作」，朱智勛則數度大笑，金東旭前晚在紅毯因時間限制而被來不及回答問題，昨卻「備受照顧」，在前輩們的嬉鬧下不斷成為焦點，他正聊對台灣印象時，朱智勛卻突然發出爆笑，原來河正宇在另一頭私下和翻譯老師說：「金東旭今天想唱歌！」

河正宇爆料金東旭前晚自薦想在記者會上唱歌，金東旭立刻面露害羞，小聲說：「等下再看看！」可惜最後仍無緣聽到歌聲。金東旭在片中扮演死去前往陰間審判的金秀鴻，被問在韓國扮演死者是否有些禁忌或習俗，他卻答非所問談起韓國喪禮的習俗，讓主持人黃子佼和現場記者都一頭霧水，朱智勛再度發出一聲宏亮笑聲。

之後河正宇和朱智勛繼續在旁偷笑耳語，金東旭才驚覺誤解題目，自己也笑了出來，展現「天然呆」的一面，趕緊解釋拍戲前都會先拜拜和祈福，黃子佼也幫他解圍，談到演員如果在台灣演亡者都會收到劇組送的紅包，還問他：「難道（韓國）沒有收紅包嗎？台灣都會送紅包喔！如果你來台灣拍一定大賺一把！」讓全場哄堂大笑。該片將於8月8日父親節上映。

(中時 )