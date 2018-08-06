甩開陰鬱角色！李淳當陽光男高山倒立 瑞士被認出「代表作」

2018年08月06日 20:13 中時 徐桐炘

李淳以倒立之姿留影，戲稱自己倒立賞《郊區的鳥》。（前景娛樂提供）

《郊區的鳥》李淳帥氣陰鬱。（前景娛樂提供）

《郊區的鳥》入選盧卡諾影展「當代影人新導演」競賽單元，主演李淳隨劇組遠赴瑞士出席首映盛會，首度以主演身份受邀參加國際影展，他還意外在瑞士鄉間被認出是演員，餐廳服務員在點餐時一見到他就問：「你是不是電影明星？有演《醉後大丈夫2》？」他也開心回應。另外，李淳偷閒享受不少當地景點，被經紀人稱為「李導遊」。

李淳近年演出的重要角色大多沈默寡言，在《郊區的鳥》飾演滿懷心事的地質探測員，《目擊者》中飾演病態警察，他在瑞士徹底拋開角色包袱，開心迎向大自然懷抱，與經紀公司一行人登上阿爾卑斯山脈，許願透過新片邁向演藝事業新高峰。

即使影展提供的旅館房間無冷氣，李淳依舊樂在其中，從櫃台借了電風扇就繼續住下去，他還鼓勵同行人應該多享受自然環境，而他的體力更是無極限，在高溫中堅持不搭纜車獨自走下山，腳程甚至比同行其他人搭纜車還快抵達終點。

膽大、喜愛滑雪的李淳在山上相當自在，卻唯獨害怕小飛機，經紀人透露他從蘇黎世到盧卡諾的航程中，因為氣流擺盪較大，絲毫不敢入睡，回程直接退訂機票，並親自帶著眾人前往火車站訂票，積極避開小飛機。他一路上負責點餐、買火車票，各種觀光活動又衝第一，因此被戲稱是「李導遊」。

(中時 )