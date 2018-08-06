找工作？ 中美貿易戰致台廠回流 竹科全面大缺工

2018年08月06日 20:15 中時電子報 盧伯華

中美貿易大戰正如火如荼開打，許多大廠為避免遭波及，紛紛將部份計劃中的生產線撤出中國大陸返回台灣，意外導致新竹科學園區出現全面大缺工現象。消息指出，這波竹科缺人從作業員到工程師各種職缺大量開出，但招募狀各不盡理想，人員仍有大量缺額，已將招募戰線直接拉到一向少人問津的花東地區，希望能及時補齊人力。

據《1111人力銀行全民論壇》討論區文章指出，中美貿易戰雙方叫囂戰事正酣，台灣卻意外獲得幸福？許多大廠為了避免遭到波及，紛紛把生產線從中國撤出，讓竹科近來頻頻徵人。

文章指出，突然其來的大量人力缺口引起人力仲介的注意，且缺的職位不只是作業員，還包括各種工程師、數據分析、管理職等等，原以時薪150元計價的作業員，有的已經開到1小時200元還找不到人，甚至還有大廠還要「搶」廠房，是竹科近年來少有的熱鬧景象。

業界人士指出，也許有些職務可以尋找外籍勞工，但有一層語言隔閡，在工作上還是不如台籍員工來的好用，「人力方面要『新南向』還是有很大困難」，要在「便宜」與「好用」之間做取捨，台灣員工還是資方的優先選擇。

據業界熟悉狀況的網友表示，最近常收到朋友委託代收履歷，這位女性網友稱，「大量科技廠商把生產線挪回台灣，因而開出大量職缺，工程師、數據分析、操作員全面大缺工。我的廠商朋友拜託大家多多注意竹科職缺，趕快去竹科上班……」

這位網友在臉書上表示，「我的朋友來自一家有名的上市公司，如果他們都搶不到人，我想缺工問題應該是頗嚴重（非常好，台灣人都去大陸了嗚嗚）。據說現在既要搶廠房、又要搶人，而且不是只缺操作員，是所有職位全面缺工，各家竹科大廠每天跟土匪搶劫似的，工廠操作員每小時180元新台幣還找不到人，據說下週操作員薪資就要喊到一小時200，再漲下去操作員都要超過小領班了。。。」

這名熱心網友在臉書上說：「因為找不到操作員的關係，現在廠商已經跑去花東找人，年輕人不喜歡進工廠，更愛7-11，所以廠商們也正在找宿舍地點，吸引新竹以外縣市的就業人口。」

她強調，「看來台灣真的是很有機會在這波全球貿易重新分工中，再度推進在科技製造業上的地位（台灣在這上面本來就世界級的強，只有一些奇怪的人不知道）。」

(中時電子報)