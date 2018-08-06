釋小龍曝光真實年齡 粉絲崩潰哀號：我不相信！

釋小龍在節目中不經意透露真實年齡，讓眾多鐵粉直呼不敢相信。(取材自中時資料照片、釋小龍微博)

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中時電子報

和郝劭文合作多部賣座夯電影而成為知名童星的釋小龍，尤以在《新烏龍院》中的形象與演出讓觀眾印象深刻，更因此紅遍兩岸三地，他2003年為求學暫停演藝路，2008年才學成正式復出，如今又活躍於演藝圈，近來參加了大陸實境綜藝《放開我北鼻》，和一群萌娃重回少林寺學習武術，過程中被孩子們問到了年紀，釋小龍給出的答案讓眾多鐵粉直呼不能想像，掀起熱烈討論。

釋小龍作為中途加入的特殊成員，在陸綜《放開我北鼻》中帶著一群孩子上少林寺學武術，花了番功夫才跟孩子們拉近距離，在節目中，釋小龍換上熟悉的灰色僧服，頓時讓人回想起他小時候在電影裡飾演小沙彌的畫面，其稚嫩可愛同時英氣滿滿的臉龐，也幾乎沒變，其中一幕，釋小龍帶著萌娃們前往餐廳吃飯，被其中一個小孩詢問年紀，他透露自己屬龍，今年30歲了，此話一出引發網友一片熱烈討論，直呼不可置信。

釋小龍在節目中透露真實年紀，竟然已經到了3字頭，讓看了他童星時期影片的影迷們驚呼難以想像「兒時偶像」已經是大人了，有人感嘆自己看著釋小龍的電影長大，「但沒想到他都比我大了」、「印象中他一直是小孩」，還有網友說看他小時候的作品，真心覺得釋小龍「不會長大」，也有粉絲表示他現在這張娃娃臉，很難想像已經奔3，直呼他根本「逆生長」，還有女性鐵粉趁亂告白，表示「我小時後一直幻想，長大要嫁給他的」，釋小龍真實年齡曝光一事，討論越演越烈，居高不下！

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