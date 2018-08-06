U18亞青男籃》中華重挫敘利亞 明和韓國爭分組第一

2018年08月06日 21:05 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

馬建豪贊助15分，功勞也不小。（取自FIBA官網）

在泰國暖武里府舉辦的2018年U18亞青男籃，今天進入第二天賽程，中華小將們儘管第2節21投4中、只拿到9分，但是下半場再加足馬力，逐步拉開差距，終場92：62、30分之差擒下敘利亞，小組賽獲得2連勝，台北時間明晚9點出戰目前同樣兩勝在手的韓國隊，決定誰是分組第一、直接晉級8強。

敘利亞陣中有兩位兩公尺長人、平均身高190公分，中華隊則是平均189公分，雙塔林正、譚傑龍身高也在兩公尺以上，身材上並不會太吃虧，雙方籃板數中華44個，小輸對手1個，全隊以林彥廷24分最高，馬建豪與林立各贊助15分。

中華隊今天獲勝關鍵之一是總教練黃萬隆強調的防守，全場抄截對手14次，讓敘利亞發生多達28次失誤，比中華隊多了一倍。

U18亞青男籃小組賽第2戰，中華小將對敘利亞打出精彩一戰，場邊加油團相當開心。（取自FIBA官網）

中華隊小組賽分在D組、與韓國隊同組，兩隊目前戰績同為兩勝，明晚交手的勝方可以分組第一直接取得8強資格，輸家則要和分組第3打8強資格賽。

韓國隊和中華隊首戰對手印度一樣，陣中有5名身高200公分以上長人，小組賽前兩戰單場得分都飆破130分，分別以64分、39分的大比分差痛宰敘利亞、印度，200公分前鋒李賢重（Hyunjung Lee，音譯）兩戰平均27分排大會第一，並有平均9籃板、5助攻，是中華隊不容小覷的球員之一。

(中時電子報)