溫昇豪《雙城故事》 善良樸實的台灣暖男

2018年08月06日 21:05 中時 陶福媛

溫昇豪在Netflix首部台灣原創影集《雙城故事》中飾演台灣暖男，穿BV飛行夾克搭配雷達表（RADO）皓星系列（HyperChrome） 1616腕表。（JOJ PHOTO攝影）

溫昇豪在Netflix首部台灣原創影集《雙城故事》中飾演台灣暖男，穿BV飛行夾克搭配雷達表（RADO）皓星系列（HyperChrome） 1616腕表。（JOJ PHOTO攝影）

已有五年沒在台灣拍戲的溫昇豪，為了《雙城故事》返台拍戲，為振興台劇盡心力。穿BV麂皮外套搭配雷達表 (RADO)真我系列 True Skeleton鏤空表。（JOJ PHOTO攝影）

已有五年沒在台灣拍戲的溫昇豪，為了《雙城故事》返台拍戲，為振興台劇盡心力。穿BV麂皮外套搭配雷達表 (RADO)真我系列 True Skeleton鏤空表。（JOJ PHOTO攝影）

雷達表Diamaster鑽霸系列腕表， 8萬4500元。（RADO提供）

雷達表True 真我系列縷空腕表，6萬9600元。（RADO提供）

雷達表Diamatser Power Reserve鑽霸系列動力儲存腕表，9萬5000元。（RADO提供）

Netflix首部台灣原創影集《雙城故事》即將在9月上映，由於該劇將會在全球190個國家上映，演員都是一時之選。去年入圍艾美獎與達斯汀霍夫曼爭視帝的溫昇豪，即以國際知名度成為Netflix欽點擔綱該劇的男主角。

近5年來在中國大陸、新加坡發展的溫昇豪，為了這齣「台灣首部」的新戲特地返台拍戲，覺得很有意義。他感慨地說，每年Netflix等串流平台有上千部連續劇上映，現在人們都在看韓劇、日劇，就連陸劇也已迅速竄起，台劇的競爭力到底在那裡？

「《雙城故事》之所以被Netflix挑中，是因為這齣劇擁有別人沒有的優勢！」溫昇豪說：「那就是台灣文化、台灣的軟實力！」

這齣發生在台北大稻程的小人物故事，以台灣文化和本土人情味串連劇情的發展，溫昇豪在戲中飾演誠實、善良但時運不濟的台灣暖男，與從小在美國長大的曾珮瑜有不少對手戲。

該劇在大稻程拍攝時，也真實感受到大稻程街坊鄰居的人情味，溫昇豪笑說，拍戲期間隔壁的中藥行老闆熬煮一桶桶的銀耳湯、杏仁茶、養生茶請大家喝，喝不完還可拿保溫杯帶回家，把大家補得身強體健，拍戲期間幾乎沒人感冒生病。

溫昇豪這回受邀進棚拍攝雷達表（RADO）時尚專題，身穿Bottega Venenta秋冬新裝搭配雷達表本季主打的真我系列True Skeleton鏤空自動機械表和充滿陽剛帥氣的皓星（HyperChrome）系列1616腕表，前者風格未來前衛，後者充滿濃濃的復古風情，與溫昇豪在新戲《雙城故事》中的角色十分相襯呼應。

(中時 )