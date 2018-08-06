電力的未來在哪？ 台電前董座黃重球指出新方向

2018年08月06日 21:22 中時 廖德修

為呼應政府推動電業變革政策，財團法人日月光文教基金會與社團法人中國土木水利工程學會八月六日共同主辦「日月同輝講座」，邀請台電前董事長黃重球以「面對能源轉型國際電業新風貌」為題演講。（圖／日月光文教基金會提供）

日月光文教基金會董事長曾元一在「日月同輝講座」擔任引言人。（圖／日月光文教基金會提供）

國內電力供應吃緊、停電、斷電、跳電事件時有所聞，面對這種情況，台電公司前董事長黃重球6日晚間在一項演講會中表示，為了解決再生能源的間歇性和不穩定性，儲能設施和可隨時可調節的負載會愈來愈重要，事實上，未來需求端的角色除了是消費者外，同時也會是生產者，他並且強調，國內電力供應過去以發電為重，未來將逐步的朝需求端為重。

中國土木水利工程學會為呼應政府推動電業變革政策，6日和日月光文教基金會共同邀請台電公司前董事長黃重球演講「面對能源轉型國際電業新風貌」，將他退休後整理的國際電業經營心得，透過演講會；說明電業自由化和能源轉型目的、再生能源及傳統發電設施的未來發展趨勢和可能影響、政府電業面對新趨勢的因應準備。

黃重球曾任經濟部技術處處長、國營事業管理委員會副主委、經濟部常務次長、台電公司董事長且具備資訊背景，6日晚在文化大學大夏館國際廳舉行的演講會中表示，台灣過去30年電業的變革，主要來自電業自由化和能源轉型，其中電業自由化主要目的在引進民間資金和彈性、透過多元競爭提升效率、降低價格。

黃重球說，目前在大部分國家電業自由化的主要工作包括有民營化、自由化、廠網分離、鬆綁價格管制、建立調度交易中心等: 至於能源轉型的目的，黃重球說主要是因應氣候變遷，為減少化石能源的使用，鼓勵增加再生能源或低碳能源，並強化用戶端節能的角色。

黃重球指出，能源轉型的主要工作有：增核、增氣、減煤、智慧電網、增加再生能源、建立再生能源投資誘因等，而針對能源轉型，因為再生能源的引進，傳統集中式大型的發電設施也逐步朝分散式小型化發展。

黃重球提到，在過去15年間，由於資通信科技的進步，大數據、物聯網甚至AI大量應用到能源領域中，很多新創公司成立，更多新的商業模式被探討中，包括客戶能隨時參與的需量反應、分散式儲能、虛擬電廠、能源互聯網。

黃重球提到，這些新的機制必須有大量資通訊技術的協助，還要有新的商業模式來支持。這股熱潮似乎尚未停止，預期將會再影響未來電業的發展起碼20年以上。

黃重球說，面對能源的窘境，許多國家已組成跨國性的合作，甚至組成「全球能源互聯網」，雖然目前在許多國家傳統電業仍將扮演重要的角色，但政府和傳統電業面對這一波新電業的興起，必須隨時注意國際最新情況的演變，並提出最佳的可行性方案，才是全民之福。

(中時 )