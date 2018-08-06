中市府補助國安、黎明兩國小足球隊參加國際足球賽 雙雙榮獲冠軍

2018年08月06日 21:22 中時 陳世宗

黎明國小女子足球隊，榮獲女子11歲組冠軍殊榮。（陳世宗翻攝）

台中市推動足球運動向下之扎根，在國際上獲得佳績。國安國小男子足球隊及黎明國小女子足球隊日前赴丹麥參加維爾比約盃國際足球分齡錦標賽傳回捷報，兩校分獲男子13歲組冠軍與女子11歲組冠軍。

台中市政府教育局表示，這次補助2校出國比賽經費共105萬元，在學校、教練及學生球員的努力，有了豐富的成果，市府表示肯定，未來也會繼續協助各校發展體育，讓學生有更寬廣的舞台。

丹麥參加維爾比約盃國際足球分齡錦標賽是歐洲最大的青年足球巡迴賽，也是丹麥最大的賽事之一。由7到17歲男女學生分別組隊參與，去年共708隊、上萬名球員教練與領隊參加，更有9千名家人一起陪同這些年輕球員參賽，今年已邁入第40屆。

教育局表示，國安國小男子足球隊，以及黎明國小女子足球隊，在國內各賽事中表現優異。今年在中華民國足球協會推薦下，獲得前往丹麥參加維爾比約盃國際足球分齡錦標賽的機會，面對來自歐美各足球強國，僅管身材上並無優勢，但憑著優異的默契及基本動作，擊敗眾多強勁對手，終於封王封后，相當不易，市府要表達祝賀之意。

教育局長彭富源說，市府為培育各校足球隊，訂有補助辦法補助各校訓練經費、協助學校聘任教練及出國參賽等相關經費。這次補助2校出國參賽經費共105萬元。

教育局強調，市長林佳龍重視各單項運動下向扎根，包括校園運動設施、聘任專業體育教師及教練等，都持續推動中，希望不只帶動校園運動風氣，也讓基層選手獲得更好的培育舞台，也讓台中落實運動城市、健康之都的願景奠定更良好的基礎。

(中時 )