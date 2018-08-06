賀軍翔沙坑遭活埋喘不過氣！喊救命竟被以為「演」技好

2018年08月06日 21:17 中時 林淑娟

賀軍翔、隋棠、張睿家合體宣傳新戲。（八大）

賀軍翔拍活埋戲有陰影，特別在意防護細節。（取材搜狐視頻）

隋棠。（八大）

賀軍翔。（八大）

張睿家。（八大）

賀軍翔、隋棠、張睿家6日為宣傳台視、八大《動物系戀人啊》合體，賀軍翔回憶印象最深的一場戲，飾演阿嬌爸爸的羅北安為了要測試他，在海邊挖了一個沙坑叫他跳進去，他事前仔細詢問防護措施，原來是多年前拍攝《愛情合約》時，被「真實」埋在沙堆裡，其他演員還踩在上面，整個重量讓他一度喘不過氣、講不出話，他不舒服到覺得快往生了，喊救命卻都沒人理，大家都以為他在「演」戲，直到導演發現拉他一把。回想起這段，他開玩笑：「那場戲拍完我可能就先殺青了。」

5日傳出日籍在台藝人疑似虐嬰案，賀軍翔也有個女兒美寶，他覺得那位爸爸應該是失手而不是真的虐嬰，父母常常會發生這種不小心的意外，例如美寶也常會滾下去，他會趕在最後一刻把她救起來。對於即將到來的父親節，他可能請爸爸和家人一起吃蛋糕，不過現在不管誰生日，都是美寶在吹蠟燭。

隋棠則對嫩弟鄧育凱劇中撩妹術不敢領教，笑稱「滿不舒服的」，加上他用無辜大眼看著她，讓她常起雞皮疙瘩、覺得「毛骨悚然」，很想對他說：「小朋友你可以回家寫功課了嗎？不要這樣對姊姊！」

女主角阿嬌鍾欣潼，因正在拍攝電影無法出席參與，事前特別錄製VCR獻上祝福。隋棠透露，原誤解阿嬌是有距離感的人，合作後才發現她是一個很貼心的水瓶座女孩，「因為我女兒跟她同個星座，她不時常告訴她怎麼跟水瓶女孩相處。」戲殺青後，阿嬌還特別送了一本書給寶貝女兒。

張睿家至今印象最深刻是他有場醉酒戲，他不僅嘔吐、還誤把阿嬌當成前女友隋棠而吻了她，「我吐了一身八寶粥，阿嬌吻完還說『蠻黏的』。」但一講完，身旁的海裕芬、隋棠及媒體記者忍不住驚叫，張睿家又補充，「可能那時我在嘴巴嚼過了吧」。

海裕芬劇中有跟劉冠廷的車震戲，可惜最後被剪掉，她說拍攝當時覺得像不倫，因為當時《花甲男孩轉大人》剛拍完，有種姑姑和姪子的亂倫感。賀軍翔說，那場戲他也有印象，因為大家都待在旁邊邊看邊笑，隋棠則安慰她：「沒關係多點經驗嘛。」

(中時 )