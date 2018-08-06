彰化》搶救低迷選情奏效！ 綠營派高手強挖這兩地票源

2018年08月06日 21:16 中時電子報 呂承哲

彰化縣長魏明谷民調卻從今年初的領先之勢，年中已被國民黨彰化縣長參選人王惠美超越，面對選情嚴峻，民進黨中央派出副祕書長徐佳青操盤，黨主席蔡英文還把魏明谷叫來台北訓話，要求他改變選法，重振士氣。據綠營8月初內部民調顯示，選情重回「五五波」之勢，並在鹿港、和美2鄉鎮大挖對方票源。

民進黨中央認為，魏明谷只要把政績宣傳出去，選情應該會漸入佳境，黨中央日前只能派出副秘書長徐佳青前往救援，有望與對手達成「五五波」，然而，國民黨的王惠美在地方爭議不大，成為各派系勢力的「最大公約數」，加上民進黨情勢不比當年，年底選舉輸贏應該落在2、3萬票間，魏明谷只要撐住，就能有驚無險的連任成功。

負責操盤彰化選情的徐佳青指出，近幾周魏明谷民調回升，一方面是政績派有效，再加上王惠美策略錯誤，改變她當初「反對前瞻」的印象，甚至跑去行政院長賴清德主持的產業論壇、中小企業座談鬧場，卻又行政院把彰化鐵路高架化納入前瞻，讓人搞不清頭緒。

據《上報》報導，綠營除了再原本的選戰策略上著手，還在王惠美的大本營鹿港、藍營鐵票倉和美下手，大挖藍營票源，加上前瞻計畫的支持，使得魏明谷再度追過對手，只要策略穩扎穩打，年底選情依舊樂觀。

(中時電子報)