為友談判強出頭 男子持摺疊刀刺死2人遭訴

2018年08月06日 21:38 中時 許哲瑗

黃男與謝男為一女爭風吃醋，今年6月8日在三重某連鎖咖啡店相約談判，到場助陣的黃男好友李銘鴻卻掏出預藏的折疊小刀，刺傷對手陣營的李男、游男和洪男，造成2死1傷。新北地檢署認為李銘鴻惡行重大，犯後態度不佳，6日以殺人罪嫌將他起訴並請法院從重量刑。

檢方調查，今年4月間黃姓男子懷疑徐姓女友劈腿和謝男搞曖昧，黃男懷疑綠雲罩頂約謝男出來談判，化解誤會後，謝男開車送徐女回家，事後發現徐女錢包掉在車上，遂打手機向女告知，沒想到電話卻被黃男攔截接到。

黃男眼見女友和情敵藕斷絲連，醋勁大發下又爆發口角，兩人並相約到蘆洲二次談判，談判過程卻有人持刀傷人，最後演變成流血衝突，最後雙方鳥獸散談判又不了了之。

今年6月8日，雙方再次約在三重某連鎖咖啡店談判，一言不合爆發口角，到場助陣的黃男友人李銘鴻見狀，掏出隨身攜帶的摺疊刀，刺傷游男左側頸動脈和洪男前胸，兩人送醫不治身亡，李男則腹部遭刺成重傷。

李銘鴻行兇後逃逸至汽車旅館躲藏，企圖將沾有血跡之衣物、摺疊刀煙滅，但隔天便遭警方逮捕，訊後仍矢口否認罪行，堅稱只是現場混亂誤傷。

檢方認為，李男只因友人被拉扯、圍堵，竟不思以報警等方式解決，反持預藏的摺疊刀攻擊他人傷及無辜生命，惡性重大，又矢口否認殺人，除依殺人罪嫌起訴並請從重量刑。

(中時 )