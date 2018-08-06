台北》顛覆你的想法！林濁水：柯P支持者居然大半來自....

台北市長柯文哲（左）和世大運吉祥物熊讚。（資料照片/鄭任南攝）

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中時電子報

台北市長柯文哲在北市的支持度回升，政界和傳媒流行一種說法：台北天龍國，是藍色的鐵桶江山，因此柯是因藍大於綠才重振聲威。那他的支持群真的藍大於綠？前民進黨立委林濁水直指，柯P最大的支持群是中立民眾，占了差不多一半，其次泛綠占了3分之1，第3才是泛藍民眾。此說法可說是顛覆了一般人的想法！

林濁水分析說，柯P的中間路線，使他獲得中立民眾的支持外，他的兩岸一家親也大幅減低泛藍對他的拒斥，而柯的不說一中、不反獨也大幅減低泛綠甚至深綠對他的戒心。也就是說，在基層群眾眼裡，他是中間偏綠，和政媒界的看法完全不同。

林濁水點出，民調顯示，在台北市，民眾對柯P的信任指數並沒藍大於綠的現象，泛藍是47.1，泛綠是48.7，指數不相上下；而支持度更不是泛藍大於泛綠，反而是泛綠44.0%遠遠超過泛藍的26.7%。在總體民眾雖泛藍遠大於泛綠，但柯的總體支持者38.7%中，還是同樣沒有泛藍大於泛綠的現象，反而是泛綠10.9%大於泛藍的8.4%。

林濁水在美麗島電子報撰文強調，民調發現，台北市是全台灣唯一反對在一中前提下和北京進行談判的地方。換句話說，台北市是最台獨、也最在乎台灣價值的地方，這一點，早在10多年前到現在，都已斷斷續續在一些民調數據中呈現出來了。而「最獨」的天龍國人為何會接受親中的柯P呢？民調也顯示，有一種墨綠而最獨的民眾最挺柯。

(中時電子報)

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