2018年08月06日 22:13 中時 李義

日月光基金會董事長曾元一擔任引言人。（日月光基金會提供）

台電前董事長黃重球以「面對能源轉型國際電業新風貌」為題演講。（日月光基金會提供）

為呼應政府推動電業變革政策，日月光文教基金會與中國土木水利工程學會6日共同主辦「日月同輝講座」，邀請台電前董事長黃重球以「面對能源轉型國際電業新風貌」為題，在文化大學演講。

黃重球將他退休後整理的國際電業經營心得，透過演講說明電業自由化和能源轉型目

的、再生能源及傳統發電設施的未來發展趨勢和可能影響、政府電業面對新趨勢的因應準備。

黃重球說，台灣過去30年電業的變革，主要來自電業自由化和能源轉型，其中電業自由化主要目的在引進民間資金和彈性、透過多元競爭提升效率、降低價格。

目前在大部分國家電業自由化的主要工作包括有民營化、自由化、廠網分離、鬆綁價格管制、建立調度交易中心等: 至於能源轉型的目的，黃重球指出，主要是因應氣候變遷，為減少化石能源的使用，鼓勵增加再生能源或低碳能源，並強化用戶端節能的角色。

他表示，能源轉型的主要工作有增核、增氣、減煤、智慧電網、增加再生能源、建立再生能源投資誘因等，而針對能源轉型，因為再生能源的引進，傳統集中式大型的發電設施也逐步朝分散式小型化發展。

黃重球還提到，在過去15年間，由於資通信科技的進步，大數據、物聯網甚至AI大量應用到能源領域中，很多新創公司成立，更多新的商業模式被探討中，包括客戶能隨時參與的需

量反應、分散式儲能、虛擬電廠、能源互聯網等。

這些新的機制必須有大量資通訊技術的協助，還要有新的商業模式來支持。這股熱潮似乎尚未停止，預期將會再影響未來電業的發展起碼20年以上。

面對能源的窘境，黃重球也分析了國際趨勢，許多國家已組成跨國性的合作，甚至組成「全球能源互聯網」，雖然目前在許多國家傳統電業仍將扮演重要的角色，但政府和傳統電業面對這一波新電業的興起，必須隨時注意國際最新情況的演變，並提出最佳的可行性方案，才是全民之福。

(中時 )