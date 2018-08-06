大熱天穿涼感衣恐熱上加熱 分辦２類型買對不流汗

2018年08月06日 21:33 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

一上市立刻攫住消費者的目光，一個月大賣20萬件，涼感衣真的能降溫嗎？專家教你夏天怎麼穿才涼。

今年夏天，除了擔心悶熱的天氣，還多了節節高漲的電價。

看準消費者的恐懼，各家業者紛紛強打「涼感衣」，甚至還有涼感內衣褲、涼感襪，標榜能讓身體享有瞬間沁涼的感受，還可吸濕排汗、抗菌防臭，有些品牌甚至宣稱能降低體表溫度攝氏2～3度。

這些琳瑯滿目的涼感衣物，有些宣稱使用玉石冰紗、礦石纖維，有些則標榜含有水冷粒子、奈米水晶體……等。各式各樣的新術語搞得消費者一個頭兩個大，有些連專家看了也一頭霧水，究竟這些涼感纖維是否真如此神奇？

【分辦涼感衣二種類型】

一、遇冷則冷，遇熱更熱

市面上涼感衣主要分為兩種，一種是在合成纖維如聚酯纖維、尼龍中添加礦石粉、玉石粉。

中國文化大學紡織工程學系教授王權泉指出，礦石的比熱小、熱平衡快，穿上添加礦石粉的衣物進到冷氣房，很快就能與環境的溫度產生平衡，達到降溫的效果。這就是為什麼商店裡的涼感衣摸起總是涼涼的。

相對地，在炎熱的環境裡這種材質也熱得快，穿上它反而會比一般衣物感覺更熱。

不過這類合成纖維通常會抽成十字形或Y字形的異形斷面紗線，織成疏鬆透氣的針織布料，提升通風排汗的效果，所以雖然熱得快，卻不至於黏膩，感覺較舒服。

正因為熱得快又排汗，大熱天穿它可別多加外套，免得汗氣無法蒸散，反而熱上加悶。

雖然這類型的涼感衣無法實現在豔陽下也會涼的想像，但王權泉認為，我們其實能把握它遇冷則冷的特質，穿上它，在陰涼的空間裡或許可以不用開冷氣，而在冷氣房裡則可調高空調溫度1～2度，不僅節省電費，還可達到節能減碳的效果。

不過要注意的是，少了汗水的濕度，合成纖維可能因磨擦產生靜電，穿著時會有些許搔癢感。

二、親水性材質創造濕涼感

市面上另一種涼感衣則是大量混用吸濕性好的材質如棉、黏液縲縈、銅銨嫘縈……等纖維，或在合成纖維上做親水化加工。

王權泉表示，這類纖維或加工技術雖然不是創新的材質或做法，但適度的回潮帶來的濕涼感的確很適合夏天。不過這種材質大量吸水後不容易乾，因此汗流浹背後最好別立刻進入冷氣房，或者換件衣服避免著涼。

這類型的涼感衣雖然不會給人瞬間清涼的感受，但在炎熱的環境裡也不會有加溫的效果，且良好的吸汗功能穿起來同樣舒適、不黏。

所以，與其一頭熱地瘋廣告，不如仔細查看衣物標籤上的纖維成分，如果吸濕性好的材質含量高的話，其實也就是涼感衣的一種！

【搞懂２大關鍵，專家教你度涼夏】

Q1、有效抗菌真或假？

大部份的涼感衣都會特別標榜抗菌功能，對長痱子、汗疹、汗斑的人特別有吸引力，不過涼感衣真的能有效抗菌嗎？

台北長庚醫院皮膚科主治醫師張雅菁指出，夏天濕熱的環境的確容易孳生細菌，如果衣物有良好的吸濕、排汗效果，不會讓汗悶著，它的確可減少細菌的生長條件。

不過部份涼感衣是塑料製成的合成纖維，本來就不適合細菌生存，所以也不太會有細菌孳生的問題。

張雅菁提到，某些天然纖維可能會添加銀離子、基丁質、銅、三氯沙、四極銨、沸石等具抗菌效果的添加物，但她認為，這些添加物可能只有一點抑菌效果，不至於能殺死細菌，所以要不要買號稱可以抗菌的衣服，並不是那麼必然。

反而是有汗快擦、勤洗澡，保持身體乾爽、避免汗水刺激，並把握適合夏季的穿著，對病情就會有正面的幫助，張雅菁說。

Q2、夏衣究竟該怎麼挑？

輔仁大學織品服裝學系系主任鄭靜宜解釋，一件衣服的形成，從纖維、紗線、色彩、布料到款式，每個環節都有適合夏天的設計，而且不同的穿搭、配件的組合也都會影響清涼的程度。

以下五點是鄭靜宜提出的涼夏衣物選擇對策。

1.有良好的吸濕、排汗效果 如同選擇涼感衣的標準，天然纖維如棉、麻，以及再生纖維素如嫘縈、銅銨纖維等材質吸濕效果好，適合夏天穿。而這些纖維的多寡可以在標籤上看出端倪，超過50％應該就有不錯的吸汗效果。

像聚酯纖維、尼龍等合成纖維則需要特殊設計，如異形斷面、纖維有孔洞等排汗功能才適合夏天，過去曾風行的吸濕排汗衣就是這樣的設計。部份業者會將產品拿去做吸濕排汗紡織品的認證，這是比較有保障的選擇，否則就要看你對該品牌的信賴程度。

2.布料輕薄、光滑 夏天應選擇紗線細、布料光滑、輕薄，組織鬆散、有孔洞的材質，空氣才不容易滯留其中，產生溫暖的感覺。

3.淺色衣物較不吸熱 淺色衣物會反射太陽的熱量，所以穿起來感覺比較涼爽，但它的缺點是抗紫外線效果差，因此怕曬黑的人，建議出門可以戴帽子、打傘遮陽。

4.愈寬鬆愈舒適 衣物愈寬鬆透氣效果愈好，所以領口、袖口愈大，褲管、腰線愈鬆的衣物愈舒服，所以男生鬆開領帶、女生穿裙子會比較涼爽。

5.穿搭儘量簡單 多層次穿搭會增加滯留的空氣，而多餘的配件像是項鍊、領帶、絲巾、腰帶也會阻礙空氣流通，增加體熱，夏天應儘量避免。

當然，鞋子也是孔洞愈大愈透氣，如果場合適宜，夏天穿拖鞋或涼鞋一定是最舒適的選擇。

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(中時電子報)