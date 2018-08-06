環時社評：川普貿易戰損人不利己

2018年08月06日 21:53 旺報 賴志昶

記者賴志昶／綜合報導

美國總統川普日前連發推特稱，美方正利用關稅贏得公平貿易，且將從關稅取得巨大利益，而中國則因為貿易戰而損害經濟。對此，大陸官媒《環球時報》社評表示，川普政府幹的是損人不利己的傻事，早晚有堅持不下去的那一天。

一些不了解經濟和貿易規律的人搞不清貿易戰的危害程度，因而擔心它會導致中國經濟發展和科技進步的停滯，進而對他們的生活面貌產生影響。還有一些人擔心美國會糾集西方國家孤立中國，打擊中國的戰略機遇期。還有更少數的人產生了國家為了同美國鬥而使自己政治上趨於保守的憂慮。

「然而現實並沒有對這些泛泛的擔憂提供支持的證據。」文章指出，擔憂的確存在，但從沒有成為中國社會思考、討論貿易戰的主流方向，也基本沒有參與塑造中國社會對貿易戰的態度，更沒有影響國家對貿易戰策略的設計；因此，這不是中美貿易戰中方形勢的一個維度，它更多是促進中國社會和諧的一項工作。

「中國的確不是改革開放初期那個時候了」，《環時》指出，對國家繼續發展進步的動力機制，中國今天所擁有的主導權與當年已經不可同日而語，只要中國自己不搞自我封閉，不因為衝動主動發起與美國和西方的對抗，外界就很難構建起遏制中國的持久意志，更動員不起來為此所需的資源與能力。

評論表示，中國是各個領域發展比較均衡的大國，中國人口和經濟活動的規模都很龐大，對問題的消化能力很強，加上有共產黨領導，碰到多大的事都輕易不會亂；而貿易戰注定會帶來一定經濟損失，但這些損失不構成改變國運的因素，「以為美國是中國國運的決定性源泉，這是非常淺薄的認識」。

「中美貿易戰很難說將持續多長時間，但中方有必要做持久戰的準備。而持久戰是對付華盛頓試圖用閃電戰贏得勝利的良藥。」社評指出，白宮總是吹噓它的經濟更強大，這是自我壯膽，但其實川普政府幹的是損人不利己的傻事，白宮每天都要向美國選民吹噓，以證明「勝利已經不遠」，「他們早晚有堅持不下去的那一天」。

「中國民間有一些擔心，官方需要注意，但不必很在意，即使抱有這種擔心的很多人同樣是政府反擊美方貿易戰的堅定支持者。」評論認為，中國社會的團結和同仇敵愾沒有因此而受到影響，中國抗擊這場貿易戰的凝聚力是高水平的，是川普政府連哄帶騙也在美國搞不來的，「路遙知馬力，讓時間來證明中美誰的意志更強大吧」。

(旺報 )