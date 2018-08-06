票房破3億！阿湯哥拍《不可能的任務6》 雙腿麻痺仍大玩自由落體

2018年08月06日 21:52 中時 徐桐炘

阿湯哥必須為這場高空垂吊戲勤練體力。（UIP提供）

《不可能的任務：全面瓦解》在美累積票房高達1億2400多萬美金，蟬聯美國雙周票房冠軍；全台則累積票房3億500萬新台幣，蟬聯全台雙周票房冠軍，片中主角「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）為要呈現給觀眾最真實最精彩的動作場面，拼命敬業的精神打動無數粉絲，其中一場直升機特技動作，被阿湯哥稱為「做過最極端和最危險的特技動作之一。」

劇組在紐西蘭拍攝的第一場特技動作戲份被稱為「長線」，一架在大約2千英呎高空飛行的直升機，垂吊著一條繩索，阿湯哥必須從這條繩索的最底下往上攀爬，然後突然自由落體，掉在40英呎以下的酬載上面，然後差點就被彈落到地面。

阿湯哥為該場戲事先做好充分的體能訓練：「我為了拍這場戲訓練了很長一段時間。」他說：「在高空中攀爬一條繩索非常困難，你很難有機會喘口氣，因為高空中的氧氣比較稀薄，而且在螺旋槳底下的氣壓也比較低。加上當時的天氣非常寒冷，我穿戴的安全吊帶也會切斷我的血液循環，所以我的雙腿都是麻痺的。」

「然後我還要自由落體40英呎，你永遠都不會知道會發生什麼事。我從攝影機鏡頭前面直直地掉下去，然後你一定要放手。我第一次演出的時候，雙手真的是緊抓著繩索，我就是放不了手。」當他真的放手以後，湯姆克魯斯就必須試著控制他往下掉的位置。「我想用我的背部撞上一個袋子然後滾下去。」他說：「我知道撞擊力一定會很大，也會幾乎把我撞昏。如果我的肩膀撞得太大力，或是我是以頭下腳上的姿勢往下掉，那我就慘了。」

根據阿湯哥說法，這場特技動作戲份足足花了兩年的時間設計和計畫，「這絕對是我們為了拍這部電影，做過最極端和最危險的特技動作之一，但是你絕對不能靠特效綠幕捕捉到這麼真實的效果。這場特技動作戲份需要運用到很多技術。你必須知道那架直升機能承載多少重量，可以在哪裡架設攝影機，該用什麼角度拍攝這一切。」

尤其劇組不敢輕忽安全顧慮，「每一個裝置都必須經過安全檢查，只要有一點點小碎片掉下來，打到直升機的螺旋槳，就會造成很嚴重的後果。這也需要駕駛員高超的飛行技巧，還有特技動作團隊安裝的安全裝備，他們真的表現得很棒。」另外，《媽媽咪呀！回來了》以1150萬新台幣，成為全台首周新片票房冠軍，《摯友維尼》位居新片第二。

(中時 )