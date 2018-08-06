楊洋被《武動乾坤》虐好虐滿：360度、每天24小時！

2018年08月06日 21:51 中時 林淑娟

楊洋演出《武動乾坤》吃了不少苦頭。（愛奇藝台灣站）

吳尊在《武動乾坤》首度嘗試演反派。（愛奇藝台灣站）

暑假檔期陸劇霸屏，由楊洋、吳尊雙帥領銜主演的英雄古裝大劇《武動乾坤》7日即將在愛奇藝台灣站獨播，開播前話題不斷，尤以造型海報曝光後，眾人對吳尊造型驚呆，粉絲紛紛怒表同情。該劇充滿大量武打動作戲，拍攝過程虐翻一票演員，日前發布會上楊洋不諱言：「其實演員在演的時候，其實內心非常掙扎，身體是比較虐的，感覺隨時隨地都在虐，就是全方位360度每天24小時。」

首集就出現楊洋在鬥獸場對戰火蟒虎，戲份拍完一條又一條，臉被踹了一次又一次，果真是虐好虐滿。

闊別螢幕七年的吳尊，近年因綜藝節目《爸爸去哪兒5》完美建立好爸爸形象，將人生中第一次反派角色獻給《武動乾坤》，挑戰亦正亦邪的林瑯天一角，在專訪中吳尊也談及為何願意接演反派角色：「因為反派的角色其實不是很多，然後相信你可以演這種戲的導演也不多，因為很多導演看到吳尊，他就說他演反派應該很難，所以我非常珍惜這個機會。」

吳尊也深度剖析林瑯天角色，原本與楊洋在劇中是換帖兄弟，卻因為林瑯天從小被欺負，很想要證明自己，認為成就大事必有犧牲，而開始走偏路，與楊洋漸行漸遠。

《武動乾坤》改編自同名網路小說，講述不受寵的邊緣子弟林動，靠著自己的勤奮努力和曠世機緣，練就了一身絕世武功，並分別受到了高冷女神綾清竹（王麗坤飾）和歡喜冤家應歡歡（張天愛飾）的暗中喜歡。最終聯合結義兄弟與正義武林人士對抗宿敵林瑯天(吳尊)，最終守護家園的傳奇故事。《武動乾坤》於明日(8/7)起在愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時 )